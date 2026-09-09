MADRID. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este miércoles un tenso cara a cara en el Congreso de los Diputados con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado abiertamente de encontrarse bajo el «chantaje» de Marruecos a raíz de la información obtenida sobre su entorno personal y gubernamental.

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Durante su intervención, Abascal ha centrado sus críticas en el ámbito escolar, comprometiéndose a retirar a los «agentes marroquíes» del sistema educativo y proponiendo la supresión de la enseñanza del árabe, la cultura del país vecino y los menús halal en los comedores. Asimismo, el presidente de Vox ha reclamado la activación del artículo 102 de la Carta Magna para someter a Sánchez a la jurisdicción del Tribunal Supremo y determinar la influencia de Rabat en la Cámara Baja.

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su tono, señalando que sus aportaciones al debate político se reducen a «el odio, los insultos y la xenofobia». El jefe del Ejecutivo ha concluido su alocución respondiendo a los descalificativos recibidos con un firme mensaje: «Usted me ha llamado autócrata y dictador. También me llaman perro. Yo seré un perro, pero no tengo amo». Abascal declinó consumir los doce segundos restantes de su tiempo de intervención.

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