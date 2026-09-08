MADRID.— El Ministerio del Interior ha pedido disculpas públicas a los periodistas que se hayan sentido «ofendidos» tras salir a la luz un documento interno en el que figuran fichas con fotografías, comentarios personales y adscripción política de decenas de profesionales de la información. El dosier, revelado este martes por El Confidencial, ha desatado una fuerte condena por parte de las principales asociaciones de periodistas.

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Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska han precisado que el informe fue elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación del ministerio con carácter estrictamente interno y «consultivo», negando categóricamente cualquier intento de supervisión o veto al trabajo periodístico.

Aspectos clave del caso Origen de la polémica Revelación de un dosier de Interior con valoraciones ideológicas sobre periodistas Fecha de elaboración Febrero de 2024 (Oficina de Comunicación de Interior) Postura de Grande-Marlaska Niega «finalidad espuria» y lo define como un análisis habitual de seguimiento de prensa Reacción del sector Rechazo y condena explícita de las asociaciones de prensa

En sus explicaciones, el Ministerio del Interior asegura que el documento «en ningún caso ha condicionado» la relación diaria de la institución con los informadores, remarcando que se atiende a todos los medios «sin distinciones y con pleno respeto al pluralismo y a la libertad de prensa».

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Por su parte, el ministro Grande-Marlaska, en una comparecencia desde la Delegación del Gobierno en Ceuta, insistió en que el expediente carece de intenciones ocultas y responde a una herramienta de trabajo para conocer el alcance y la percepción de la actividad del ministerio en los medios de comunicación.