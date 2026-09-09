MADRID. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, acude este miércoles a declarar como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de la causa que rastrea la financiación de maniobras dirigidas a interferir en procedimientos judiciales sensibles para el partido y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Fuentes, la única investigada que conserva en la actualidad un cargo orgánico dentro de la formación socialista, se enfrenta a un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La tesis del instructor sostiene que la gerente habría emitido órdenes de encargo ficticias dirigidas a despachos de abogados —entre ellos los de Ismael Oliver y Jacobo Teijelo— con el objetivo de encubrir transferencias económicas cuyo destino final era la exmilitante Leire Díez y otros terceros.

Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la operativa habría estado orquestada por el exdirigente socialista Santos Cerdán. La investigación sostiene que la estructura puso recursos económicos del partido a disposición de esta trama, canalizando al menos 43.225 euros hacia Díez a través de intermediarios como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el propio letrado Ismael Oliver, quien habría recibido 22.500 euros del PSOE para redirigirlos a la exmilitante a través de sus sociedades.

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Continuidad de las citaciones judiciales

El procedimiento salpica a antiguos altos cargos de la formación y de la administración, entre los que figuran Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Sánchez— y la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La actividad en los juzgados continuará este jueves con las declaraciones del abogado Ismael Oliver y del exdirector del instituto armado Leonardo Marcos. La citación de Marcos se produce después de que un mando de la UCO le atribuyera supuestas presiones para «ponerse de perfil» en las pesquisas relativas al hermano del jefe del Ejecutivo.