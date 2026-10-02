El Sindicato de Inquilinas, organizador de una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, está considerando levantar las tiendas de campaña que han permanecido allí durante una semana. La decisión se debe al rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, tras los votos en contra de Junts, PP y Vox.

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Los manifestantes, que incluyen a una decena de pensionistas, se han trasladado al hemiciclo para exigir la aprobación de los decretos. Frente al Congreso, han coreado consignas como «Vox, Junts y PP la misma mierda es» y «No vamos a parar hasta llevar a Ayuso a Soto del Real».

La Policía Nacional ha reforzado la seguridad en los accesos al Congreso de los Diputados, desplegando vallas tras el anuncio de los colectivos sociales de trasladarse a los alrededores de la Cámara Baja para reclamar la aprobación de las medidas de vivienda.

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El Congreso celebra este viernes el pleno para convalidar los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el martes. Sin embargo, se espera que sean rechazados debido a la oposición de Junts, PP y Vox.

Ante esta situación, el Sindicato de Inquilinas está evaluando la posibilidad de convocar una huelga general como siguiente paso en su protesta por el derecho a la vivienda.