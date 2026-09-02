El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono de cara a la jornada de concentraciones de este miércoles y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para acudir masivamente a la Plaza de Cibeles de Madrid. El líder de la oposición ha acusado al Ejecutivo central de intentar «sabotear» las protestas en apoyo a la ciudad autónoma, a pesar de que la movilización cuenta con los cauces para celebrarse con total normalidad.

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El choque político se ha intensificado tras una advertencia de la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento de Madrid respecto al procedimiento administrativo empleado para tramitar la comunicación del acto. Desde el Ejecutivo se ha aclarado que la concentración no está prohibida y que podrá desarrollarse sin impedimentos. Sin embargo, la dirección popular ha utilizado este cruce institucional para agitar la convocatoria y apelar a una mayor participación.

Mensaje directo en redes sociales

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Núñez Feijóo ha querido marcar distancias con la gestión gubernamental de la crisis fronteriza mediante una serie de compromisos directos:

Defensa fronteriza e institucional: «Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas».

«Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas». Respaldo a Ceuta: «Yo sí mostraré mi apoyo a la causa ceutí en la concentración de esta tarde».

«Yo sí mostraré mi apoyo a la causa ceutí en la concentración de esta tarde». Llamada a las urnas de la calle: «Pese al boicot del Gobierno, a las 20h, todos a Cibeles. Y todos con Ceuta».

Con este movimiento, el PP busca convertir la cita de las 20:00 horas ante las puertas de las casas consistoriales de todo el país en un gran acto de protesta contra el Gabinete de Pedro Sánchez en la víspera de su comparecencia parlamentaria.