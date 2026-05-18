El líder de Vox celebra que su formación vuelva a ser «decisiva» tras las elecciones andaluzas y califica al Ejecutivo central de «gobierno mafioso».

Madrid (EFE). — El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha congratulado de que su partido vaya a ser determinante para la formación del próximo gobierno en Andalucía. Tras conocerse los resultados electorales, Abascal ha hecho un llamamiento urgente a que las instituciones andaluzas trabajen activamente para «combatir» las políticas de Pedro Sánchez y evitar, según sus palabras, que el actual presidente del Gobierno logre «perpetuarse» en el poder.

Exigencias al Partido Popular

Al igual que el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, el presidente nacional de la formación ha emplazado directamente al candidato del PP, Juanma Moreno, a negociar. Abascal ha exigido que se «escuche» al más de medio millón de andaluces que han respaldado sus candidaturas en las urnas.

Según el líder de Vox, este electorado comparte una hoja de ruta muy clara basada en dos pilares:

Prioridad nacional: de cara al acceso y gestión de los servicios sociales.

de cara al acceso y gestión de los servicios sociales. Protección del sector primario: una defensa firme del campo andaluz frente a los acuerdos de Mercosur y lo que denominan el «fanatismo verde».

Alerta por la situación de España

Más allá de felicitar a Gavira —a quien definió como el «gran triunfador» de la jornada por un «éxito sin precedentes y contra todo pronóstico»—, Abascal ha aprovechado su declaración desde la sede del partido para lanzar un duro mensaje de alerta sobre la situación política nacional.

«La realidad es que España está en gravísimo riesgo, que sobre nuestro país aún se ciernen negros nubarrones. España está secuestrada por un Gobierno mafioso que promueve una invasión migratoria y que día a día está provocando la ruina y el empobrecimiento de los españoles», ha aseverado con dureza.

Finalmente, el líder de Vox ha insistido en que las instituciones de Andalucía deben convertirse en un dique de contención para evitar que Sánchez logre «robarnos la democracia», acusando al presidente del Gobierno de utilizar «todos los recursos del Estado» en beneficio del PSOE. Con estos resultados, Vox encadena sus cuartos comicios autonómicos consecutivos posicionándose como una fuerza clave para la gobernabilidad.