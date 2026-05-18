SEVILLA – Tras registrar el peor resultado histórico del PSOE en unas elecciones a la Junta de Andalucía, la candidata socialista María Jesús Montero ha anunciado que abandonará su acta en el Congreso de los Diputados “en el momento en que se constituya el Parlamento de Andalucía”.

En una entrevista concedida este lunes a la Cadena SER, Montero ha querido salir al paso de los rumores sobre su futuro político, confirmando que cumplirá la promesa que hizo al inicio de la campaña electoral. “Dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer como la jefa de la oposición», ha asegurado con rotundidad.

Autocrítica y renovación interna con la vista en cuatro años

A pesar del duro revés sufrido en las urnas este domingo 17 de mayo, Montero se ha mostrado “contenta” de haber concurrido a los comicios andaluces y ha fijado ya la hoja de ruta para el Grupo Socialista de cara a la nueva legislatura:

Reconexión social: La líder del PSOE andaluz ha avanzado que empezarán a trabajar de inmediato «al interior de mi formación política y con la sociedad andaluza para tener una mejor conexión».

La líder del PSOE andaluz ha avanzado que empezarán a trabajar de inmediato «al interior de mi formación política y con la sociedad andaluza para tener una mejor conexión». Objetivo 2030: El fin de esta estrategia, según ha explicado, es volver a ser competitivos «dentro de cuatro años para ganar las siguientes elecciones».

A disposición del PSOE para el futuro

Montero ha insistido en que su compromiso con el proyecto autonómico es a largo plazo y que se dedicará al «día a día» de la política andaluza.

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Preguntada por si repetirá como cartel electoral en la próxima cita con las urnas, la candidata socialista se ha mostrado abierta, aunque dejando la decisión final en manos de la militancia: “Dentro de cuatro años, pues si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré; y si mi partido piensa que hay personas mejor preparadas para poder hacerlo, pues yo lo apoyaré como siempre a muerte”, ha concluido.