La dirección nacional del PP saca pecho tras el escrutinio en Andalucía, destaca el «hundimiento» del PSOE de María Jesús Montero y da por cerrado un ciclo electoral.

Madrid. — El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «incontestable» la victoria cosechada por Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de este domingo. A través de un mensaje en la red social X, emitido tras seguir el recuento desde la sede central de la calle Génova, Feijóo ha asegurado que «la buena política» cuenta con el respaldo mayoritario de las urnas y ha sentenciado que el «sanchismo» cierra este ciclo electoral completamente «devastado».

El líder de la oposición, que ya ha felicitado personalmente a Moreno, auguró para la comunidad autónoma cuatro años más de «prosperidad, oportunidades y buena gestión».

Un mapa político histórico y el suelo del PSOE

Con más del 99% de los votos escrutados, el escenario político andaluz se reconfigura con el PP de Juanma Moreno al frente con 53 diputados, a solo dos de la mayoría absoluta. El resultado contrasta con el balance de las fuerzas de la oposición:

PP: 53 escaños (rozando la mayoría absoluta).

53 escaños (rozando la mayoría absoluta). PSOE: 28 escaños (pierde dos y firma el peor resultado histórico del socialismo en Andalucía).

28 escaños (pierde dos y firma el peor resultado histórico del socialismo en Andalucía). Vox: 15 escaños (gana uno y se convierte en la pieza clave para la gobernabilidad).

15 escaños (gana uno y se convierte en la pieza clave para la gobernabilidad). Adelante Andalucía: 8 diputados.

8 diputados. Por Andalucía: Mantiene sus 5 escaños.

Génova habla de «matadero electoral» para el PSOE

En una comparecencia ante los medios sin preguntas en la sede nacional, el secretario general del PP, Miguel Tellado, fue un paso más allá al afirmar que los populares han «barrido» al PSOE y que Moreno «ha arrasado» a la candidata socialista y número dos de Pedro Sánchez, María Jesús Montero.

Tellado acusó directamente al presidente del Gobierno de estar «destrozando electoralmente» a su propia formación política, advirtiendo que a cualquier candidato que decida enviar de cara al futuro le espera «el mismo matadero electoral» que ha sufrido Montero.

«El PP celebra victorias y el PSOE celebra derrotas. Si lo que consuela al PSOE es que Moreno no haya logrado la mayoría absoluta, hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista», ironizó el secretario general popular.

Para la dirección del PP, el resultado —donde los populares han obtenido casi el doble de votos que los socialistas en su histórico feudo de cuatro décadas— evidencia un «gran hundimiento». Según Tellado, los votantes andaluces han castigado con rotundidad al PSOE «por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo».