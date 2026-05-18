El candidato del PP celebra un «sobresaliente» resultado con 53 escaños, tiñe de azul las ocho provincias y saca 20 puntos de ventaja al PSOE.

Sevilla (EFE). — El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juanma Moreno, ha proclamado la victoria de su formación en las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Tras conseguir 53 escaños —quedándose a tan solo dos de la mayoría absoluta—, Moreno ha asegurado con rotundidad que los ciudadanos han dictaminado que al PP le corresponde «formar gobierno y gobernar» para dar continuidad a su proyecto de transformación.

Ante decenas de seguidores congregados a las puertas de la sede regional del PP en Sevilla, el líder popular destacó que el proyecto de cambio «sigue con más fuerza que nunca» tras haber sumado 150.000 votos más que en las elecciones de 2022.

Dos de tres objetivos cumplidos

Durante su comparecencia, Moreno detalló que se había marcado tres grandes metas para esta cita electoral, de las cuales ha logrado consolidar las dos primeras con solvencia:

Ganar las elecciones autonómicas. Ser la primera fuerza política en las ocho provincias andaluzas. Revalidar la mayoría absoluta: El único objetivo que se resistió por apenas dos escaños.

A pesar de no alcanzar la mayoría matemática, el candidato popular quiso poner en valor la magnitud de los resultados, comparando la situación con una calificación académica:

«No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente», reconoció Moreno, admitiendo la dificultad extrema que supone blindar una mayoría absoluta en el actual escenario político, a pesar de haber mantenido un porcentaje de voto similar al de 2022.

Un crecimiento histórico y respaldo a Feijóo

El líder de los populares andaluces calificó de «impensable» el volumen de apoyos recibido si se mira con perspectiva histórica. Lograr el respaldo de más de 1,7 millones de votantes era algo inimaginable hace siete años y medio, «cuando empezamos el proyecto del cambio y de reforma», confesó emocionado, antes de comprometerse firmemente a «no defraudar» a los ciudadanos.

Las estadísticas finales dejan al PP en una posición de clara dominancia en el tablero andaluz, superando en 20 puntos a la segunda fuerza política (PSOE) y en 30 puntos a la tercera (Vox).

En el cierre de su intervención, Moreno extendió su agradecimiento a la militancia, a la dirección regional y a la cúpula nacional del partido, con una mención especial para el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo. Concluyó afirmando que el veredicto de las urnas es «un mandato claro, y creo que definitivo: que sigamos transformando Andalucía».