El presidente del Gobierno defiende la campaña de la candidata socialista mientras Ferraz descarta que el resultado sea extrapolable a unas elecciones generales.

Madrid. — El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado su «enhorabuena» al popular Juanma Moreno por su victoria en las elecciones andaluzas. Al mismo tiempo, a través de un mensaje en la red social X publicado al filo de la medianoche, Sánchez ha felicitado a la candidata de su formación, María Jesús Montero, elogiando su «trabajo y compromiso» y defendiendo su «gran campaña» en favor de los servicios públicos y el bienestar social.

A pesar de que el PSOE ha cosechado el peor resultado histórico en la comunidad al quedarse con 28 diputados (dos menos que en 2022), el líder socialista se mostró optimista de cara al futuro: «Los socialistas seguiremos impulsando los avances sociales y la política útil, esa que mejora la vida de la gente», concluyó.

Ferraz cierra filas con María Jesús Montero

Desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, reconoció en una breve comparecencia que los 28 escaños obtenidos no son el resultado que les hubiera «gustado». Sin embargo, confirmó el respaldo absoluto de la dirección federal a Montero como secretaria general de los socialistas andaluces, descartando cualquier tipo de oposición interna o relevo.

Torró recordó el peso histórico de las siglas en la región, apuntando que el PSOE ha ganado diez de las trece elecciones autonómicas celebradas en Andalucía, y auguró que volverán a hacerlo. Para esta nueva etapa, adelantó que ejercerán una «oposición limpia, firme, constructiva, pero implacable».

El análisis del PSOE: movilización y advertencia al PP

Fuentes de la dirección socialista han hecho hincapié en varios factores para contextualizar el escrutinio y rebajar la euforia de las filas populares:

Resultados no extrapolables: Insisten en que estos datos no se pueden trasladar a unas elecciones generales y recuerdan que las encuestas iniciales auguraban peores cifras para Montero.

Insisten en que estos datos no se pueden trasladar a unas elecciones generales y recuerdan que las encuestas iniciales auguraban peores cifras para Montero. Problemas de movilización: Admiten que al PSOE le está costando activar a su electorado en los comicios autonómicos, ya que muchos votantes percibieron como lejana la posibilidad de gobernar y optaron por formaciones a su izquierda en lugar del voto útil.

Admiten que al PSOE le está costando activar a su electorado en los comicios autonómicos, ya que muchos votantes percibieron como lejana la posibilidad de gobernar y optaron por formaciones a su izquierda en lugar del voto útil. Pérdida de escaños de la derecha: Torró destacó que el bloque de las derechas ha perdido cuatro escaños en su conjunto y que Juanma Moreno no ha logrado convalidar la mayoría absoluta.

Desde Ferraz lanzaron además una advertencia a Génova, señalando que el PP debería estar «preocupado» al volver a depender directamente de Vox para gobernar, especialmente después de que el partido de Santiago Abascal ya haya anunciado que exigirá imponer su agenda de ‘prioridad nacional’. La Ejecutiva Federal del PSOE se reunirá este lunes para analizar en profundidad los resultados.