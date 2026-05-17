Cuatro hombres y una mujer se miden en las urnas este 17 de mayo en una cita electoral decisiva para el futuro de Andalucía. De la reválida de la mayoría absoluta del PP al asalto de la izquierda y el pulso de Vox.

SEVILLA — Andalucía vive este domingo 17 de mayo una de sus jornadas electorales más determinantes. Los colegios electorales ya han abierto sus puertas en una cita donde se confrontan cinco modelos políticos bien diferenciados. A continuación, desgranamos los perfiles, trayectorias y principales apuestas de los cinco grandes aspirantes a presidir la Junta de Andalucía.

1. Juanma Moreno (PP) – El barón de la «vía moderada»

Perfil: Nacido en Barcelona (1970) pero criado en Málaga. Preside la Junta desde 2019 y en 2022 logró una histórica mayoría absoluta de 58 diputados (cifra que lleva tatuada en la muñeca).

Nacido en Barcelona (1970) pero criado en Málaga. Preside la Junta desde 2019 y en 2022 logró una histórica mayoría absoluta de 58 diputados (cifra que lleva tatuada en la muñeca). Estrategia y discurso: Cultiva un perfil institucional moderado, alejado de la línea dura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y presume de su capacidad de diálogo con sindicatos y oposición. Su objetivo es repetir una mayoría «suficiente» para gobernar en solitario sin ataduras.

Cultiva un perfil institucional moderado, alejado de la línea dura de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y presume de su capacidad de diálogo con sindicatos y oposición. Su objetivo es repetir una mayoría «suficiente» para gobernar en solitario sin ataduras. Ejes de campaña: Rebaja fiscal, simplificación de la burocracia, acceso a la vivienda y colaboración público-privada. Su gran reto es defender la gestión de la sanidad pública tras las recientes crisis del sistema.

2. María Jesús Montero (PSOE) – La baza de Moncloa para recuperar el sur

Perfil: Sevillana (1966) y médica de vocación. Cuenta con un profundo bagaje en la política autonómica como exconsejera de Salud y de Hacienda, antes de dar el salto a Madrid como pieza clave en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sevillana (1966) y médica de vocación. Cuenta con un profundo bagaje en la política autonómica como exconsejera de Salud y de Hacienda, antes de dar el salto a Madrid como pieza clave en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Estrategia y discurso: El PSOE aspira a reconquistar el feudo que perdió en 2018 tras 37 años de hegemonía. Bajo el lema «Nos jugamos la salud», Montero ha centrado toda su ofensiva en desgastar la gestión sanitaria de Moreno Bonilla.

El PSOE aspira a reconquistar el feudo que perdió en 2018 tras 37 años de hegemonía. Bajo el lema «Nos jugamos la salud», Montero ha centrado toda su ofensiva en desgastar la gestión sanitaria de Moreno Bonilla. Ejes de campaña: Blindaje de los servicios públicos, facilitación del acceso a la vivienda y defensa de un modelo de financiación autonómica frente a las críticas de la derecha.

3. Manuel Gavira (Vox) – El pulso disciplinado de la derecha

Perfil: Gaditano (1969), abogado y apasionado del Cádiz CF. Rostro fuerte del partido en el Parlamento andaluz desde 2018 y hombre de absoluta confianza de Santiago Abascal.

Gaditano (1969), abogado y apasionado del Cádiz CF. Rostro fuerte del partido en el Parlamento andaluz desde 2018 y hombre de absoluta confianza de Santiago Abascal. Estrategia y discurso: Ha liderado una oposición implacable contra el PP, acusando a Juanma Moreno de dar continuidad a las políticas del antiguo PSOE. Su gran reto es romper el techo de los 14 escaños de 2022 y volver a ser decisivo en el Parlamento, algo que la mayoría absoluta popular le arrebató el último curso.

Ha liderado una oposición implacable contra el PP, acusando a Juanma Moreno de dar continuidad a las políticas del antiguo PSOE. Su gran reto es romper el techo de los 14 escaños de 2022 y volver a ser decisivo en el Parlamento, algo que la mayoría absoluta popular le arrebató el último curso. Ejes de campaña: Mano dura frente al Ejecutivo actual y un discurso marcadamente ideológico y disciplinado.

4. Antonio Maíllo (Por Andalucía) – El retorno de la confluencia de izquierdas

Perfil: Cordobés (1966), docente de profesión. Compagina su liderazgo en la coalición andaluza con el cargo de coordinador federal de Izquierda Unida.

Cordobés (1966), docente de profesión. Compagina su liderazgo en la coalición andaluza con el cargo de coordinador federal de Izquierda Unida. Estrategia y discurso: Desconfía abiertamente de los sondeos y su meta real es duplicar la representación actual de la izquierda hasta alcanzar los 10 diputados para forzar un gobierno de coalición.

Desconfía abiertamente de los sondeos y su meta real es duplicar la representación actual de la izquierda hasta alcanzar los 10 diputados para forzar un gobierno de coalición. Ejes de campaña: Defensa radical de la educación, la dependencia y la sanidad pública (donde propone fijar por ley un tope de tres meses de espera). En materia de vivienda, apuesta firmemente por la intervención del mercado inmobiliario y la prórroga de los alquileres.

5. José Ignacio García (Adelante Andalucía) – El valor en alza del andalucismo puro

Perfil: Jerezano (1988), psicólogo y orientador escolar. Tomó el relevo de Teresa Rodríguez y se ha consolidado como uno de los líderes mejor valorados de la comunidad.

Jerezano (1988), psicólogo y orientador escolar. Tomó el relevo de Teresa Rodríguez y se ha consolidado como uno de los líderes mejor valorados de la comunidad. Estrategia y discurso: Defiende un proyecto «netamente andaluz» y libre de las directrices de las sedes centrales de Madrid. Utiliza de forma habitual camisetas con mensajes reivindicativos en sus intervenciones parlamentarias. Su meta es alcanzar los 5 escaños para consolidar grupo propio.

Defiende un proyecto «netamente andaluz» y libre de las directrices de las sedes centrales de Madrid. Utiliza de forma habitual camisetas con mensajes reivindicativos en sus intervenciones parlamentarias. Su meta es alcanzar los 5 escaños para consolidar grupo propio. Ejes de campaña: Propuestas de fuerte impacto social (como la gratuidad de las gafas) y la defensa a ultranza de la escuela pública y el acento andaluz.

Cuadro de situación de los candidatos

Candidato Partido Fortalezas Principal objetivo Juanma Moreno PP Gestión institucional, perfil moderado Revalidar la mayoría para gobernar en solitario Mª Jesús Montero PSOE Peso político nacional, fuerte pegada en sanidad Recuperar el histórico feudo socialista Manuel Gavira Vox Disciplina de voto, discurso firme de oposición Volver a ser la llave de gobierno en San Telmo Antonio Maíllo Por Andalucía Experiencia, defensa de los servicios públicos Alcanzar los 10 escaños y forzar coalición José Ignacio García Adelante Andalucía Buena valoración popular, soberanía andaluza Conseguir el grupo parlamentario propio (5 escaños)

Los colegios permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, momento en el que arrancará un escrutinio que redibujará el mapa político del sur de España.