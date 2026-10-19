CEUTA — La Sección de lo Penal del Tribunal de Instrucción de Ceuta ha dictado una sentencia absolutoria para un ciudadano de origen marroquí que se sentaba en el banquillo de los acusados por un presunto delito de robo con violencia.

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Claves de la resolución judicial:

El caso: El procesado, que había accedido a la ciudad autónoma durante una de las entradas masivas registradas, estaba acusado de haber sustraído un teléfono móvil a otras dos personas migrantes empleando la fuerza.

El procesado, que había accedido a la ciudad autónoma durante una de las entradas masivas registradas, estaba acusado de haber sustraído un teléfono móvil a otras dos personas migrantes empleando la fuerza. Falta de solidez probatoria: Durante la vista oral, las declaraciones aportadas por la supuesta víctima y los testigos no resultaron lo suficientemente convincentes ni concluyentes para la magistrada.

Durante la vista oral, las declaraciones aportadas por la supuesta víctima y los testigos no resultaron lo suficientemente convincentes ni concluyentes para la magistrada. Puesta en libertad: Tras valorarse la insuficiencia de pruebas incriminatorias sólidas que desvirtuaran la presunción de inocencia, el tribunal decretó su absolución inmediata.

Una vez cumplimentadas las gestiones administrativas pertinentes en la propia sede judicial, se procedió a retirarle las esposas al varón, que ha recuperado la libertad.