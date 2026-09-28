La Justicia de Ceuta ha dictado sentencia condenando a un ciudadano marroquí de 27 años a dos años de prisión tras agredir a una mujer en la barriada del Príncipe. Este suceso tuvo lugar la madrugada del pasado viernes en la calle Agrupación Este.

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Los hechos se produjeron alrededor de la 01:00 horas, cuando el acusado protagonizó un < > con la víctima. Durante el incidente, el agresor hizo uso de un objeto indeterminado con la intención de agredir a la mujer en varias ocasiones.

El hombre finalmente logró herir a la mujer, causándole una lesión en la zona de la oreja izquierda y la región mastoidea, que consistió en una herida de aproximadamente cuatro centímetros.

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Las lesiones sufridas por la víctima fueron de tal consideración que requirieron tratamiento médico-quirúrgico, incluyendo la sutura de la herida, curas, tratamiento antibiótico y la administración de analgésicos. Un informe médico señala que las lesiones requerían 21 días para su curación.

La autoridad judicial, considerando la gravedad del delito de lesiones, impuso al acusado una pena de dos años de prisión, que fue sustituida por la expulsión del territorio español con una prohibición de regreso durante cinco años.

El condenado había accedido de manera irregular a Ceuta a finales de julio, y tras esta condena judicial, deberá regresar a Marruecos en cumplimiento de la decisión del tribunal.