CEUTA — Un agente de la Guardia Civil destinado en el puesto del Puerto de Ceuta se enfrenta a una petición de más de seis años de prisión acusado de omitir deliberadamente sus funciones de control e inspección para permitir el paso de vehículos cargados de hachís en dirección a la Península. El caso, enmarcado dentro de la macrooperación policial denominada ATAM-Macetero, ha completado una nueva vista técnica en la que las cuestiones previas formuladas por las defensas han quedado pendientes de resolución mediante auto, paso previo a la fijación de la fecha definitiva del juicio oral, previsto para los primeros meses de 2027.

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La investigación sitúa al funcionario en el centro de una trama con la que presuntamente colaboraba para superar los filtros de embarque en el recinto portuario ceutí. En total, la Fiscalía le atribuye haber facilitado la salida o intentado el paso de más de 577 kilos de resina de hachís distribuidos en distintos operativos.

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Cinco operativos bajo sospecha entre 2024 y 2025

Según detalla el escrito de acusación del Ministerio Público, la trama operaba coordinada por intermediarios que mantenían contacto directo con el agente. La investigación documenta varios pases de droga ejecutados entre febrero de 2024 y enero de 2025:

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Operativos en vehículos utilitarios: La acusación sostiene que la red empleó turismos como un Renault Twingo y un Seat León para trasladar los alijos. En estos casos, mujeres captadas por la organización asumían la conducción del vehículo y el traslado de la sustancia a cambio de una retribución económica.

La acusación sostiene que la red empleó turismos como un Renault Twingo y un Seat León para trasladar los alijos. En estos casos, mujeres captadas por la organización asumían la conducción del vehículo y el traslado de la sustancia a cambio de una retribución económica. Interceptaciones en Algeciras: Varios de los vehículos que lograron superar el filtro de embarque en el puerto de Ceuta bajo la supervisión del agente investigado fueron posteriormente interceptados por las fuerzas de seguridad a su llegada al puerto de Algeciras.

Un macrojuicio con 28 imputados

Este agente no estará solo en el banquillo. La operación ATAM-Macetero, desencadenada en febrero de 2024 y que sumó importantes arrestos en barriadas ceutíes como Zurrón en febrero de 2025, sienta como acusadas a un total de 28 personas, entre presuntos cabecillas de la red, intermediarios, conductores y colaboradores.

Con el rechazo o resolución pendiente de las nulidades procesales alegadas por los letrados defensores, la causa encara su recta final de instrucción antes del arranque de las sesiones plenarias a principios de 2027, donde se dirimirán las responsabilidades penales de esta presunta red de tráfico de drogas institucionalmente facilitada.

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