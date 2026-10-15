Este viernes 16 de octubre a las 13H, el Sindicato de Inquilinas y Menos Lectivas llevará a cabo un canutazo en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, situados en la Calle Rosario Pino, 5.

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Durante el evento, se hará entrega del primer informe educativo con el objetivo de solicitar la paralización del desahucio de una familia. Este informe se basa en la vulneración del derecho a la educación de una menor que está escolarizada.

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El profesorado, en este contexto, ha declarado basta a la especulación y exige que se respete el derecho de su alumnado a una vivienda digna.

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En el acto intervendrán Alicia del Río, Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, y Raul Araque, Portavoz de Menos Lectivas.

Se solicita la confirmación de asistencia contactando al número 689 28 38 28.