José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha anunciado que enviará un documento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el que se detalla la presencia de adoquines y cuchillos de gran tamaño en la acampada de la Puerta del Sol. Según el alcalde, estos elementos han sido localizados en las tiendas de campaña y los adoquines han sido extraídos de obras cercanas.

Lee tambien: El juez analiza documentos de Adif aportados a petición de Pardo de Vera

En declaraciones desde Valdebebas, donde inauguró el Centro Cultural Alfonso Ussía, Martínez-Almeida expresó su preocupación por el carácter potencialmente violento de los adoquines, que podrían ser usados como armas arrojadizas. También mencionó que los cuchillos encontrados no son necesarios para actividades como cortar un bocadillo, sugiriendo un uso más peligroso.

El alcalde, acompañado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, indicó que el documento se enviará tras un requerimiento previo al delegado del Gobierno para que desaloje la acampada antes de recurrir a la vía judicial. El Ayuntamiento de Madrid busca que el delegado del Gobierno reevalúe si la acampada sigue siendo pacífica tras estos hallazgos.

Lee tambien: Sánchez enviará al Rey en solitario a su visita oficial a Ceuta y Melilla

Además, Martínez-Almeida mencionó la presencia de hornillos para calentar comida y la ocurrencia de altercados violentos, lo que, según él, aumenta el riesgo para el orden público y la seguridad. El alcalde enfatizó que la situación en Sol se está transformando en algo más peligroso y que, si el delegado del Gobierno no actúa, el Ayuntamiento continuará con las acciones necesarias.