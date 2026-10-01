El presidente del Gobierno apela a la responsabilidad de los socios parlamentarios para convalidar el paquete de medidas habitacionales y defiende las restricciones contra la especulación inmobiliaria.

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MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado «razonablemente optimista» de cara a la convalidación en el Congreso de los Diputados de los dos nuevos reales decretos ley en materia de vivienda. Durante una comparecencia conjunta en Madrid junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, el jefe del Ejecutivo defendió la necesidad de sacar adelante la normativa para frenar la emergencia habitacional, definiendo la iniciativa como un ejercicio de «responsabilidad y de humanidad» por encima de discrepancias ideológicas.

Sánchez abordó las reticencias manifestadas por socios habituales como Junts, asegurando que el texto final ha incorporado «muchísimas aportaciones» de los distintos grupos parlamentarios, especialmente en el primer decreto —ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)—, que incluye la regulación del alquiler de habitaciones, la paralización de desahucios a personas vulnerables y nuevos incentivos fiscales.

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Cautela con el segundo decreto y réplica al PP

Respecto al segundo real decreto, impulsado a instancias de Sumar y colectivos sociales para implantar la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, el presidente admitió que ha contado con un periodo de elaboración más breve, si bien defendió que guarda plena coherencia con la Ley de Vivienda vigente y con el debate sobre el derecho a la habitación que afronta el país.

En el plano político, Sánchez respondió con dureza a las críticas vertidas por el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, quienes le tildaron de «traidor» por el contenido de las reformas.

«¿Qué significa ser traidor? ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, si es a ese tipo de intereses, me gusta ser traidor», replicó el jefe del Ejecutivo, echando en cara a las administraciones del PP en Madrid su «inhumanidad e incomparecencia» ante casos recientes de desahucio.

Estrategia parlamentaria y lectura presupuestaria

Desde el entorno de la Moncloa se enfatiza que la convalidación de al menos el decreto principal constituiría un éxito político para la coalición. Fuentes del Ejecutivo señalan que, en caso de un eventual rechazo parlamentario de alguna de las medidas, la ciudadanía «tomará nota» de los partidos que bloqueen iniciativas dirigidas al interés general.

Asimismo, en el Gobierno leen esta votación como un test decisivo para medir la solidez de la mayoría de la investidura de cara a la próxima negociación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.