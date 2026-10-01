La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude este jueves al programa Horizonte en Cuatro, donde será entrevistada en directo este jueves a partir de las 21:10 horas por los periodistas Iker Jiménez y Carmen Porter. La comparecencia televisiva en el espacio de prime time coincidirá con el conflicto político y social generado por la acampada instalada en la Puerta del Sol por la problemática del acceso a la vivienda, en una jornada en la que este asunto centra la actividad del pleno en la Asamblea de Madrid.

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Tensión institucional y marco legislativo

La intervención de la jefa del Ejecutivo autonómico se produce en un contexto marcado por la tensión en la Puerta del Sol, punto neurálgico de un estallido social debido a la protesta por la vivienda. Esta situación ha desencadenado un nuevo choque institucional en el que se ven envueltos la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y la propia Comunidad de Madrid. Asimismo, el escenario político coincide con la víspera de la votación en el Congreso de los Diputados, prevista para el viernes, para la convalidación de dos reales decretos impulsados en esta materia.

Esta cita mediática supondrá la segunda presencia de la dirigente del Partido Popular en la cadena Cuatro en un corto periodo, tras haber sido entrevistada la semana pasada por el periodista Nacho Abad en el programa En boca de todos.

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La vivienda, eje del debate parlamentario en la Asamblea

Antes de su aparición en la televisión, la cuestión de la vivienda monopoliza el debate en la sesión de control a la presidenta regional en el Parlamento madrileño. Los grupos de la oposición han planteado preguntas orientadas a fiscalizar diversos ángulos de la actual crisis habitacional.

A lo largo del pleno autonómico, las intervenciones dirigidas a los consejeros del Gobierno regional abarcan también otras cuestiones de la gestión autonómica, tales como la adquisición del inmueble situado en la calle General Martínez Campos, la actividad de la entidad Invest In Madrid, la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, la situación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal y la aplicación de medidas dirigidas al apoyo de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Reforma normativa en materia de fianzas de arrendamiento

Como parte del orden del día en la Asamblea de Madrid, tras el turno de preguntas de control se abordará la tramitación del Proyecto de Ley que modifica la ley reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamiento de la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa legislativa contempla la actualización de una normativa vigente desde el año 1997 que aún mantiene referencias a cantidades en pesetas, menciones al extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y remisiones a disposiciones legales que han sido derogadas con el paso de los años. La tramitación de esta reforma legal se llevará a cabo mediante el procedimiento de lectura única, previéndose su aprobación definitiva gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el Partido Popular en la Cámara autonómica.