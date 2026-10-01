Junts y EH Bildu analizan en la ‘Casa de la República’ el contexto político del Estado y se comprometen a exigir el reconocimiento plurinacional de Cataluña y el País Vasco.

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BRUSELAS / SAN SEBASTIÁN.— El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha mantenido este miércoles un encuentro en Waterloo (Bélgica) con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. La cita, celebrada en la denominada ‘Casa de la República’, se enmarca en la ronda de contactos iniciada por la formación abertzale con fuerzas soberanistas e izquierda confederal para evaluar el escenario político estatal e internacional.

En la reunión, a la que también asistió el secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, ambas partes abordaron la evolución de la coyuntura política en España y manifestaron su profunda preocupación por el «auge de las derechas autoritarias y retrógradas», alertando de los riesgos que este fenómeno puede acarrear para los derechos sociales y nacionales de la ciudadanía vasca y catalana.

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Exigencia de plurinacionalidad y colaboración permanente

Durante las conversaciones, desarrolladas según EH Bildu en un ambiente de «respeto y cordialidad», los líderes de Junts y de la formación abertzale coincidieron en que el contexto actual exige «dar pasos firmes hacia la democratización del Estado» mediante el reconocimiento explícito del carácter plurinacional y el estatus de Cataluña y Euskal Herria como naciones.

Este encuentro da continuidad a las reuniones periódicas que Puigdemont y Otegi han venido manteniendo durante los últimos años en territorio belga. Ambas delegaciones ratificaron su compromiso de coordinar esfuerzos para garantizar que los derechos políticos, culturales y lingüísticos de ambas comunidades queden blindados en las dinámicas parlamentarias y ejecutivas estatales.