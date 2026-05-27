El universo de ‘Valle Salvaje’ experimenta un giro de tuercas definitivo en la entrega de este miércoles, 27 de mayo. Harta de intermediarios y de juegos de sombras, Enriqueta toma la determinación de pasar al ataque definitivo en una jornada que cambiará el rumbo de las relaciones entre los protagonistas de la serie de época.

En el capítulo 424, la mujer localiza a Rafael y le pone las cartas sobre la mesa de forma implacable. Sin tapujos ni contemplaciones, Enriqueta le desvela la millonaria deuda económica que José Luis ha contraído con ella. Esta magistral jugada estratégica dejará a Hernando completamente desarmado y sin apenas margen de maniobra de cara al futuro, frustrando de manera inmediata sus planes cuando intente volver a manipularla.

Por otra parte, la emoción compartida se apoderará de la casa de la mano del pequeño Pedrito. El niño abrirá su corazón ante Leonor al hablar con una ternura infinita sobre Adriana. Este emotivo y sincero momento conmoverá de forma profunda a la mujer, quien se verá obligada a replantearse muchas cosas sobre la situación actual.

Sin embargo, el verdadero vuelco del día se producirá en el entorno familiar de Rosalía. La mujer sorprenderá a su propia hermana al comunicarle la drástica decisión final que ha tomado respecto a María. Las cartas ya están echadas sobre la mesa en ‘Valle Salvaje’, abriendo una incógnita sobre qué destino le espera realmente a la muchacha a partir de este instante.