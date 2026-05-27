La tensión alcanza niveles máximos en ‘La Promesa’. En el nuevo capítulo de la producción de época que La 1 de Televisión Española emite este miércoles, 27 de mayo, a las 18:35 horas, los espectadores asistirán a un giro determinante en los acontecimientos. Santos, profundamente preocupado ante la insistencia mostrada por Petra, tomará una decisión crucial y comunicará a Ricardo que, en el caso de que todo termine por desvelarse, asumirá de forma íntegra su responsabilidad por el asesinato.

Esta importante revelación coincide con un momento crítico para Leocadia. El personaje ha sido sorprendido en pleno affaire amoroso con el mayordomo de la ficción, Cristóbal. El principal inconveniente radica en que Lorenzo de la Mata ha presenciado directamente cómo su supuesta aliada se dejaba llevar por el servicio del palacio, un comportamiento que replica las acciones previas de su hija con Curro. Ante este escenario, el capitán no se quedará de brazos cruzados y mantendrá una tensa conversación con la señora tras haber sido testigo del beso entre ambos.

La trama se complica tras los sucesos del episodio anterior del melodrama de Televisión Española, protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano. Alonso procedió a expulsar de manera directa al duque de Carril de La Promesa. Sin embargo, el aristócrata no dudó en lanzar una seria amenaza antes de marcharse, advirtiendo que podría denunciar a la familia ante la Guardia Civil por el supuesto secuestro de Vera. En un intento por protegerla, Manuel optó por ocultar a la joven parte de la verdad de lo sucedido.

Por otra parte, Martina y Jacobo comenzaron a asimilar que su relación sentimental atravesaba una fase sumamente crítica, hasta el punto de que Jacobo terminó por sincerarse con Adriano sobre el mal rumbo de su noviazgo. Al mismo tiempo, la situación de Pía continuó en declive tras recibir un ultimátum definitivo de Cristóbal, sin que los intentos de ayuda de Teresa surtieran efecto debido al absoluto hermetismo mantenido por el ama de llaves. Ante el aislamiento y la pérdida de autoridad en el palacio, Leocadia buscó refugio emocional en el mayordomo, un acercamiento que concluyó en un beso captado por la mirada de Lorenzo.

En el capítulo 843 que se emite esta tarde, la situación de los habitantes del palacio se vuelve todavía más compleja. Teresa insistirá a Pía para que recapacite sobre la actitud que mantiene, planteándole el dilema de cómo podrá hacerse cargo del cuidado de Dieguito en caso de que finalmente sea despedida. Ante la gravedad de las circunstancias, la criada adoptará una determinación firme y procederá a redactar una carta dirigida a Curro con el objetivo de confesarle toda la verdad en relación con el asesinato de Jana.

En los sectores nobles, Alonso explicará de manera clara y sin tapujos a Vera las maniobras que está llevando a cabo su padre. Tras conocer los hechos, la joven se comprometerá formalmente a declarar la verdad. Por su parte, Ciro mostrará una profunda indignación ante el trato que el duque dispensa a su esposa, aunque Julieta le solicitará que desvíe su atención y se enfoque de manera prioritaria en la recuperación del dinero.

Los movimientos financieros también afectarán a otros personajes de la villa, ya que Samuel comunicará a María que tiene prevista una entrevista con un habitante del pueblo capaz de aportar datos esclarecedores sobre Carlo y Estefanía. Esta última apremiará a Carlo para que obtenga su dinero con la mayor brevedad posible.

PUBLICIDAD

El terreno sentimental de ‘La Promesa’ sumará nuevos conflictos cuando Martina recrimine formalmente a Jacobo el hecho de airear los detalles de su vida privada con Adriano, un reproche que derivará en una fuerte discusión entre ambos. Posteriormente, en un intento de justificación, ella asegurará a Jacobo que sus acciones respecto a Adriano están motivadas únicamente por la pena, unas palabras que el propio Adriano escuchará de primera mano. Finalmente, Lorenzo de la Mata pondrá las cartas sobre la mesa y comunicará a Leocadia que fue testigo directo de su beso con el mayordomo Cristóbal, dejando en el aire cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el capitán con este movimiento.