El suceso ocurrió en la confluencia de los ríos Saja y Besaya, una zona habitual de baño. La víctima, Ebuka Emeka Isesurobo, era un joven muy querido en el barrio de La Inmobiliaria y en su Ceuta natal.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en Torrelavega (Cantabria) para esclarecer las circunstancias que rodearon la trágica muerte de Ebuka Emeka Isesurobo, un joven de 18 años nacido en Ceuta, de madre ceutí y padre nigeriano. El joven falleció ahogado la tarde de este lunes mientras se bañaba junto a un grupo de amigos en la confluencia de los ríos Saja y Besaya.

La víctima residía actualmente en el conocido barrio de La Inmobiliaria y, según adelanta El Diario Montañés, era una persona muy popular y apreciada entre sus vecinos y compañeros de estudios. Su prematuro fallecimiento ha causado una profunda conmoción tanto en Torrelavega como en la comunidad ceutí, con la que mantenía un fuerte vínculo a través de su familia materna.

Las hipótesis del suceso

A falta de conocer los resultados de la autopsia, que se realizará en las próximas horas, las primeras líneas de investigación sugieren que el joven pudo haber tenido dificultades para nadar.

El suceso ocurrió en un tramo del río próximo al pabellón Sergio García y a las pistas de skate, justo antes de una pequeña presa. Según fuentes cercanas al caso, Ebuka comenzó a bañarse en una zona de poca profundidad, pero se sospecha que pudo perder el equilibrio al aproximarse a la parte central del cauce, donde el agua cubre significativamente más.

Investigación en curso: La Policía Nacional continúa recabando testimonios de los presentes y no descarta el análisis de las cámaras de seguridad cercanas para reconstruir con exactitud los últimos momentos del joven.

Un vacío enorme en el plano local y educativo

La trágica noticia ha dejado devastado a su entorno. Compañeros del IES Zapatón y miembros de la Peña Amigos de la Gimnástica se han sumado a las muestras de dolor, recordándolo como un chico «muy querido», «amigo de todos» y «del barrio de toda la vida».

Un rescate complejo de más de dos horas

El aviso del suceso movilizó un amplio despliegue de emergencias en la tarde-noche del lunes, en el que participaron Bomberos, efectivos de rescate y agentes de los distintos cuerpos policiales de Cantabria.

20:00 horas (aprox.): Inicio del dispositivo de búsqueda tras alertar sus amigos de la desaparición en el agua.

Inicio del dispositivo de búsqueda tras alertar sus amigos de la desaparición en el agua. 22:00 horas: Los servicios de rescate localizan el cuerpo sin vida del joven en el río.

Una zona de baño habitual pero con riesgos

La confluencia de los ríos Saja y Besaya, especialmente en el entorno de Torres, funciona como una pequeña playa fluvial muy frecuentada por familias y jóvenes en días de calor.

Desde el Ayuntamiento de Torrelavega han aclarado que el lugar de la tragedia no está catalogado como zona de baño prohibida, aunque sí han hecho un llamamiento a la prudencia debido a la peligrosidad de ciertos puntos del cauce, como las áreas rocosas o los espacios utilizados habitualmente por los jóvenes para lanzarse al agua.