El Real Madrid y el Baskonia se miden este miércoles 27 de mayo en un compromiso fundamental correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa 2025-26. El encuentro entre ambos transatlánticos del baloncesto nacional se presenta como una de las citas más destacadas del calendario liguero en el tramo final de la fase regular. Los aficionados de ambos conjuntos y los seguidores de la ACB disponen de diversas opciones para seguir en directo todo lo que suceda en la cancha madrileña a través de la televisión y de plataformas de streaming con cobertura estatal.

El partido entre el Real Madrid y el Baskonia de la jornada 33 de la Liga Endesa comenzará oficialmente a las 21:00 horas (horario peninsular español). El escenario encargado de albergar el choque de la competición doméstica será el pabellón Movistar Arena, ubicado en Madrid (España).

Los seguidores que opten por seguir el desarrollo del encuentro por televisión y de manera online podrán hacerlo en directo a través de la plataforma DAZN. El operador de streaming deportivo se encargará de la retransmisión íntegra de la cita a partir de las 21:00 horas. La emisión del partido contará, además, con la narración y los comentarios conducidos por dos de los comunicadores habituales del canal, quienes se encargarán de desgranar todos los detalles técnicos y tácticos que acontezcan sobre el parqué del Movistar Arena durante este choque del torneo español.