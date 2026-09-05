La luz y el calor degradan el aceite de oliva: una mala conservación borra aroma y sabor.

Lee tambien: Un día como hoy, 19 de agosto: de los olivares que se defienden a la caída de grandes estructuras y golpes de Estado

El aceite marca el carácter de los platos, pero ese carácter se mantiene solo si prestas atención a cómo lo eliges y cómo lo guardas. Con unos hábitos sencillos conservarás mejor sus notas frutadas y herbáceas.

Cómo elegir un aceite de oliva de calidad

Fíjate en señales claras en la etiqueta y en el envase:

Lee tambien: Predicciones gratis para Acuario: la semana del 6 al 12 de julio y sus claves en salud, amor y trabajo

Busca el etiquetado : nombre comercial, origen y categoría (por ejemplo, virgen extra) deben aparecer. Si figuran productor y lote, suele indicar trazabilidad.

: nombre comercial, origen y categoría (por ejemplo, virgen extra) deben aparecer. Si figuran productor y lote, suele indicar trazabilidad. Prefiere envases que protejan de la luz : botellas oscuras o latas reducen la degradación por claridad.

: botellas oscuras o latas reducen la degradación por claridad. Observa el tapón y la integridad : un cierre correcto limita la entrada de aire y la oxidación.

: un cierre correcto limita la entrada de aire y la oxidación. Desconfía de etiquetas escuetas: la ausencia de datos sobre origen o categoría es motivo de prudencia.

Color, sabor y aromas: pistas útiles

No asumas que el verde intenso equivale siempre a mejor calidad: el color depende de la variedad de la oliva y del momento de recolección.

Valora el aroma y la sensación en boca: un AOVE de calidad suele presentar notas limpias, herbáceas o frutadas.

Evita aceites con olor o gusto a rancio o avinagrado; son señales de deterioro.

Si dudas, prueba en una tostada o en un aliño sencillo para apreciar mejor sus cualidades.

El papel del envase: botella, lata y los “pequeños detalles”

El envase protege. Además de reducir la entrada de luz y aire, facilita el uso cotidiano.

Protección frente a la luz : las latas y las botellas opacas son preferibles para almacenamiento prolongado.

: las latas y las botellas opacas son preferibles para almacenamiento prolongado. Menor contacto con el oxígeno : envases que permiten servir sin dejar mucho aire dentro preservan el aceite.

: envases que permiten servir sin dejar mucho aire dentro preservan el aceite. Facilidad de dosificar: un vertedor preciso evita derrames y exposiciones innecesarias al aire.

Cómo conservar el aceite de oliva para que no pierda su esencia

Conservar bien no exige equipo especial, solo buenos hábitos y ubicación adecuada.

Lugar fresco y estable : evita zonas junto a fogones, hornos, radiadores o ventanas con sol directo.

: evita zonas junto a fogones, hornos, radiadores o ventanas con sol directo. Protección de la luz : guarda botellas en armarios interiores o en su caja; la exposición continua acelera el deterioro.

: guarda botellas en armarios interiores o en su caja; la exposición continua acelera el deterioro. Cierra siempre con firmeza : cada apertura introduce oxígeno que, con el tiempo, altera el producto.

: cada apertura introduce oxígeno que, con el tiempo, altera el producto. Separación de olores fuertes: no almacenes el aceite junto a sustancias muy aromáticas que puedan contaminarlo.

Consejos prácticos de uso: del lineal a la mesa

Pequeñas decisiones diarias marcan la diferencia.

Usa un formato más pequeño si sueles tardar en consumir el contenido; reduce el tiempo de exposición tras abrir.

si sueles tardar en consumir el contenido; reduce el tiempo de exposición tras abrir. Evita dejar el recipiente destapado mientras cocinas.

mientras cocinas. Organiza la despensa para tener a mano el envase adecuado según uso (cocina, aliños, consumir en crudo).

Señales de que el aceite ya no está en su punto

Detectarlo a tiempo evita estropear un plato:

Sabor rancio o desagradable .

. Aromas apagados o que difieren de lo habitual.

o que difieren de lo habitual. Sensación “plana”, sin las notas que antes aportaba al plato.

Una elección sencilla que se nota

El mejor aceite es el que encaja con tu cocina y hábitos. Si eliges un producto con información clara, envase protector y lo guardas en un lugar fresco, oscuro y bien cerrado, conservarás mejor su aroma y sabor.

Consejo final: si dudas con un aceite concreto, pruébalo en preparaciones donde el aceite destaque (tostadas, aliños) para comparar su comportamiento.

Te puede interesar