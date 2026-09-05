5 de septiembre: en 1960 el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental por 5 a 1 a Peñarol; en 1936 se tomó la fotografía “Muerte de un miliciano”; el 5 de septiembre de 2021 se celebró la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio; y en 2012 se estableció el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Estas fechas coinciden hoy en el calendario de efemérides.

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2021: Valencia recupera las Fallas tras el parón por la pandemia

En 2021, Valencia (España) reanudó las celebraciones falleras después de dos años de suspensión por la pandemia de COVID-19. Las juntas de presidentes de las comisiones falleras votaron en asamblea para mantener la programación de actos principales y permitir la celebración.

El regreso supuso la recuperación de actos centrales como la mascletà y la plantà, y la vuelta de visitantes y participantes a las calles. Más allá del simbolismo, la decisión tuvo efectos organizativos y económicos palpables para el sector hostelero y cultural de la ciudad.

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2012: Día Mundial del Mieloma Múltiple

En 2012 quedó establecido el Día Mundial del Mieloma Múltiple. La iniciativa surgió a petición de la AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia) y contó con respaldo institucional para visibilizar este cáncer hematológico.

Estas jornadas sirven para difundir información sobre diagnóstico, tratamiento y atención a pacientes, y para coordinar campañas de concienciación y recaudación de fondos dirigidas a la investigación clínica.

1986: Octavio Paz y la Gran Cruz de Alfonso X

En 1986 el gobierno español concedió al poeta y ensayista mexicano Octavio Paz la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. La distinción subrayó vínculos culturales entre España y México y el reconocimiento a una obra con impacto internacional.

1936: la imagen que marcó la mirada sobre la guerra

En 1936, en el contexto de la guerra civil española, se tomó en el término municipal de Espejo (Córdoba) la fotografía conocida como “Muerte de un miliciano”, atribuida a Robert Capa y en la que aparece el miliciano Federico Borrell supuestamente alcanzado por una bala.

La fotografía pasó a ser una de las imágenes más discutidas y citadas del siglo XX; su valor documental ha alimentado debates sobre autoría, contexto y el papel del reportaje gráfico en los conflictos armados.

1960: Real Madrid y la Copa Intercontinental

El 5 de septiembre de 1960 el Real Madrid se impuso a Peñarol por 5 a 1 en la Copa Intercontinental, un resultado que contribuyó a consolidar el prestigio internacional del club en aquella etapa.

2021 y 2012: clausuras y despedidas en el deporte

2021: se celebra la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 .

se celebra la . 2012: en el mundo del tenis, Andy Roddick se retira del tenis profesional frente a Juan Martín Del Potro.

Ambos hitos reflejan finales de ciclos: la clausura de unos Juegos que enfatizan la competencia y la inclusión, y la despedida pública de una carrera en la élite del tenis.

El 5 de septiembre reúne, por tanto, momentos de distinto signo: victorias deportivas, reconocimientos culturales, jornadas de salud pública y fotografías que condicionaron la manera de interpretar la guerra. Cada efeméride ofrece una pieza para entender cómo se construye la memoria colectiva.

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