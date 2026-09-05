LaSexta emite Equipo de Investigación desde las 22:30 hasta la 01:30 con pases horarios, lo que convierte la madrugada del sábado 5 de septiembre de 2026 en un tramo marcado por reportajes de larga duración.

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La programación comienza temprano: informativos y concursos dominan la franja inicial, mientras que la noche avanza hacia documentales y series de investigación.

Entre las 20:00 y las 21:30 destacan los formatos masivos y los noticiarios. La 1 arranca con Aqui la tierra (20:25); Antena 3 ofrece Pasapalabra (20:00); y Cuatro, Telecinco y laSexta programan sus conexiones informativas habituales. Esa franja sirve para elegir el tono de la noche: concurso, información o reportaje.

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En el horario de 21:00 a 22:30 se imponen los debates y los contenidos de investigación junto a opciones más ligeras. En Telecinco y laSexta la noche se endurece hacia temas de mayor calado, mientras que La 2 mantiene concursos intelectuales y espacios culturales como Cifras y letras.

Entre la 22:30 y la 01:30 la oferta se orienta a quien busca rematar la noche con documentales o cine: Equipo de Investigación en laSexta, ciclos de cine e historia en La 2 y la serie de pases de Viaje al centro de la tele en La 1.

La 1

20:25 – Aqui la tierra

– Aqui la tierra 20:55 – Telediario 2

– Telediario 2 21:50 – Teledeporte 2

– Teledeporte 2 22:00 – Viaje al centro de la tele

– Viaje al centro de la tele 23:00 – Viaje al centro de la tele

– Viaje al centro de la tele 00:15 – Viaje al centro de la tele

– Viaje al centro de la tele 01:10 – Viaje al centro de la tele

Si buscas un ritmo clásico con remate cultural, La 1 ordena la noche de forma clara: Telediario 2 (20:55) para contexto, Teledeporte 2 (21:50) para lo deportivo y varios pases de Viaje al centro de la tele entre 22:00 y la madrugada.

La 2

20:40 – Trivial Pursuit

– Trivial Pursuit 21:30 – Cifras y letras

– Cifras y letras 22:00 – Cifras y letras

– Cifras y letras 22:35 – El Mago Pop

– El Mago Pop 22:50 – Historia de nuestro cine

– Historia de nuestro cine 23:05 – The Pelayos

– The Pelayos 01:45 – El hombre que robó el cerebro de Einstein

La 2 articula la noche entre concursos intelectuales y cine/historia: Trivial Pursuit (20:40) y Cifras y letras (21:30 y 22:00) forman la primera parte; después llegan Historia de nuestro cine (22:50) y The Pelayos (23:05), con El hombre que robó el cerebro de Einstein (01:45) para la madrugada.

Antena 3

20:00 – Pasapalabra

– Pasapalabra 21:00 – Antena 3 Noticias 2

– Antena 3 Noticias 2 21:45 – Deportes 2

– Deportes 2 21:55 – Tu tiempo con Roberto Brasero

– Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 – «¿Quién es quien?», con Elena Irureta

– «¿Quién es quien?», con Elena Irureta 00:00 – Villaviciosa de al lado

– Villaviciosa de al lado 01:30 – Cine

Antena 3 mezcla concurso, información y entretenimiento: Pasapalabra (20:00), Antena 3 Noticias 2 (21:00) y el entretenimiento posterior con «¿Quién es quien?» (22:10). Para cerrar, Villaviciosa de al lado (00:00) y un pase de cine a las 01:30.

Cuatro

20:00 – Noticias Cuatro 2

– Noticias Cuatro 2 20:40 – El desmarque Cuatro

– El desmarque Cuatro 20:55 – El tiempo

– El tiempo 21:20 – First Dates

– First Dates 21:45 – Marine Vacth protagoniza ‘Unidad Alpha’

– Marine Vacth protagoniza ‘Unidad Alpha’ 23:55 – Diamante de sangre

Cuatro propone un recorrido ágil: informativos y sección meteorológica antes de First Dates (21:20) y el estreno de ficción con Marine Vacth en ‘Unidad Alpha’ (21:45). El cierre de madrugada es Diamante de sangre (23:55).

Telecinco

20:00 – ¡Allá tú!

– ¡Allá tú! 21:00 – Informativos Telecinco

– Informativos Telecinco 21:30 – El desmarque Telecinco

– El desmarque Telecinco 21:40 – El tiempo

– El tiempo 21:50 – First Dates

– First Dates 23:55 – ¡De viernes!

Telecinco mantiene su equilibrio habitual: entretenimiento inicial con ¡Allá tú! (20:00), informativos a las 21:00 y una oferta social con First Dates (21:50). El late night lo marca ¡De viernes! (23:55).

laSexta

20:00 – laSexta Noticias 20:00

– laSexta Noticias 20:00 21:00 – laSexta Noticias 20:00

– laSexta Noticias 20:00 21:20 – laSexta Meteo

– laSexta Meteo 21:25 – laSexta Deportes

– laSexta Deportes 21:30 – laSexta Columna

– laSexta Columna 22:30 – Equipo de Investigación

– Equipo de Investigación 23:30 – Equipo de Investigación

– Equipo de Investigación 00:30 – Equipo de Investigación

– Equipo de Investigación 01:30 – Equipo de Investigación

laSexta ofrece informativos y análisis antes de desplegar Equipo de Investigación en varios pases (22:30, 23:30, 00:30 y 01:30), ideal para quien prefiere cerrar la noche con reportajes.

Recomendación práctica: elige al principio si prefieres concurso o información y fíjate después en el «bloque ancla» que mejor te convenga: Viaje al centro de la tele en La 1, la combinación de cultura y cine en La 2, First Dates en Cuatro o Telecinco, o Equipo de Investigación en laSexta. ¿Con cuál te quedas?

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