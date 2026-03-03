La Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas de la región firman un marco de financiación plurianual que busca garantizar la estabilidad económica de los campus hasta 2029.

Tras meses de negociaciones y demandas por parte de las instituciones académicas, la Comunidad de Madrid ha logrado cerrar un pacto estratégico con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos). El nuevo modelo de financiación plurianual se formaliza este martes en un acto solemne en la Real Casa de Correos.

Estabilidad y certidumbre económica

El núcleo del acuerdo es la creación de un horizonte financiero estable. Hasta ahora, las universidades dependían en gran medida de asignaciones anuales que dificultaban la planificación de inversiones a largo plazo o la contratación de personal investigador. Con este nuevo sistema plurianual, los campus contarán con:

Asignaciones fijas garantizadas: Una base presupuestaria que cubre los gastos de funcionamiento y nóminas.

Una base presupuestaria que cubre los gastos de funcionamiento y nóminas. Financiación por objetivos: Una partida variable vinculada a indicadores de calidad, éxito académico y transferencia de tecnología a la sociedad.

Una partida variable vinculada a indicadores de calidad, éxito académico y transferencia de tecnología a la sociedad. Impulso a la investigación: Fondos específicos para reforzar la competitividad de los centros madrileños en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Firma en la Puerta del Sol

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, encabeza el acto de firma a las 13:00 horas, acompañada por los seis rectores. Este pacto llega en un momento clave, marcado por la adaptación a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la necesidad de modernizar las infraestructuras educativas de la región.

El Gobierno regional ha subrayado que este modelo pretende consolidar a Madrid como un «referente internacional» en educación superior, atrayendo talento y asegurando que las universidades tengan los recursos necesarios para competir con los mejores centros globales sin las urgencias de los presupuestos de un solo ejercicio.