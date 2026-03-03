Óscar Sánchez, acusado de dar cobertura a la entrada de 73 toneladas de cocaína, comparecerá el 9 de marzo. La causa implica también a Francisco de Borbón por una presunta red de blanqueo internacional.

El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado para el próximo lunes 9 de marzo a Óscar Sánchez, exinspector jefe de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid. Sánchez, quien fuera el máximo responsable de la lucha contra el blanqueo (UDEF) en la capital, se encuentra en prisión provisional desde 2024 acusado de ser el «protector» interno de una de las mayores redes de narcotráfico de la historia de España.

Un millón de euros por cada contenedor

La investigación sitúa a Sánchez como una figura fundamental para la organización liderada por Ignacio Torán. Según las pesquisas policiales, el exjefe de la UDEF presuntamente cobraba cerca de un millón de euros por cada contenedor cargado de droga cuya entrada facilitaba, eludiendo los controles aduaneros.

La magnitud de la red es inédita:

73 toneladas de cocaína: Es la cantidad total que se estima han introducido en España por vía marítima.

Es la cantidad total que se estima han introducido en España por vía marítima. Valor de mercado: La droga alcanzaría un valor superior a los 2.000 millones de euros .

La droga alcanzaría un valor superior a los . El detonante: La detención de Sánchez se produjo tras la histórica incautación de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024.

Ramificaciones aristocráticas: el papel de Francisco de Borbón

La causa no solo afecta a la cúpula policial, sino que se extiende a estructuras de blanqueo de capitales de alta complejidad. Entre los 15 procesados figura Francisco de Borbón von Handenberg, familiar lejano del rey Felipe VI.

La Policía sospecha que el aristócrata pudo intervenir en la creación de una estructura financiera internacional en Panamá y Santo Tomé y Príncipe para canalizar los beneficios del narcotráfico. Los investigadores ponen el foco en plataformas como ET Bank, que presuntamente emitía tarjetas bancarias para reintegrar fondos ilícitos y criptoactivos al circuito legal.

La defensa alega «bancos falsos»

El abogado de Francisco de Borbón, Juan Gonzalo Ospina, ha solicitado al juez que pida información al Banco Central Europeo (BCE) para demostrar que las entidades vinculadas a la trama no tenían licencias bancarias reales. La estrategia de la defensa sostiene que su cliente nunca tuvo relación contractual con estas operativas y que dichas plataformas «no son bancos reales», sino entidades no reguladas.

Un imperio en Dubái

Mientras Sánchez se prepara para declarar, la justicia sigue el rastro del líder de la red, Ignacio Torán, y de Alejandro Salgado, alias ‘el Tigre’. Se cree que Torán posee un patrimonio inmobiliario de más de 20 millones de euros en Dubái, ciudad desde la cual se habría coordinado gran parte de la logística y el blanqueo de la organización.