La Presidencia de la Cámara impone razones de seguridad para impedir el acceso de los dos agitadores, a quienes ya se les había retirado la acreditación de prensa por infringir las normas de comportamiento.

MADRID. — Nueva polémica en los pasillos de la Cámara Baja. Los activistas de extrema derecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo han intentado regresar este lunes al Congreso de los Diputados, meses después de que se les retiraran sus respectivas credenciales de prensa por reiterados incumplimientos de las normas de comportamiento del recinto. En esta ocasión, ambos pretendían acceder como invitados del grupo parlamentario Vox para participar en una jornada sobre la libertad de expresión. Sin embargo, la Presidencia del Congreso ha frenado en seco su entrada.

El reglamento como escudo de seguridad

La Mesa de la Cámara, amparándose de forma estricta en las disposiciones del Reglamento del Congreso que facultan a la Presidencia para restringir el acceso a personas que puedan suponer un riesgo para la seguridad o el correcto orden del palacio parlamentario, ha emitido instrucciones precisas a la Policía Nacional para denegarles el paso.

A pesar de la expectación y la tensión inicial, las fuentes presenciales confirman que ambos activistas han acatado la orden de los agentes de manera pacífica y sin provocar incidentes a las puertas del Congreso.

Los motivos del veto previo

Cabe recordar que la expulsión original de Quiles y Ndongo del cuerpo de periodistas acreditados no fue un hecho aislado. La Cámara tomó la decisión tras una acumulación de quejas por:

Faltas reiteradas al decoro institucional.

Enfrentamientos verbales con diputados y trabajadores de las Cortes.

Uso de las acreditaciones de prensa para generar contenido de agitación política en redes sociales en lugar de labor informativa.

La alternativa de Vox

La formación liderada por Santiago Abascal pretendía que ambos activistas formaran parte de una de las mesas redondas programadas para esta tarde dentro de unas jornadas centradas, paradójicamente, en la libertad de expresión.

Tras el portazo de la Presidencia en los controles de acceso, el grupo parlamentario de Vox ya busca alternativas operativas. Fuentes del partido aseguran que intentarán que tanto Quiles como Ndongo intervengan en el acto de forma telemática, conectándose a través de medios electrónicos para sortear el veto físico impuesto por la Cámara.