SEVILLA.– Raquel Martínez ha presentado su dimisión como coordinadora general de Podemos Andalucía. La líder de la formación morada en la comunidad autónoma formalizó su renuncia mediante una carta remitida este lunes al Consejo Ciudadano Andaluz, el máximo órgano de decisión del partido en la región.

Martínez, que fue elegida para el cargo en diciembre de 2024, deja el puesto tras un año y medio de mandato, argumentando la imposibilidad de cumplir plenamente con los objetivos marcados al inicio de su gestión.

Una decisión meditada y ajena a los resultados electorales

A pesar de que la dimisión se produce apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, que la renuncia no está vinculada a los resultados electorales.

Según explican desde la formación, Martínez había tomado la decisión meses atrás, pero optó por retrasar el anuncio de forma estratégica:

«No la comuniqué antes para no interferir en el proceso electoral autonómico», ha aclarado la propia Martínez.

En la misiva dirigida al Consejo Ciudadano, la ya excoordinadora hace un ejercicio de autocrítica sobre su paso por la dirección:

Objetivos no alcanzados: «Lo he intentado, pero no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida».

«Lo he intentado, pero no he podido llevar a cabo todo aquello con lo que me comprometí en el documento político con el que fui elegida». Petición para el relevo: En su despedida, ha deseado suerte a la persona que asuma el liderazgo de Podemos Andalucía, para quien ha reclamado «la autonomía suficiente para hacerlo».

Agradecimiento y continuidad en la militancia

Martínez ha cerrado su etapa al frente del partido expresando su gratitud hacia la militancia, los trabajadores de la organización y su entorno más cercano por el apoyo recibido durante este tiempo.

«Ha sido un honor ser la coordinadora general de Podemos Andalucía, el partido que me hizo ver la política con ilusión y con el que comencé a militar», ha manifestado.

A pesar de dar un paso al lado en la primera línea de la dirección política, Martínez ha asegurado que no abandona el activismo. En su carta de despedida, ha confirmado que seguirá militando en los espacios políticos y movimientos sociales que luchan «contra las injusticias de la sociedad» y que buscan «construir una Andalucía mejor».