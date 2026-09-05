Bundesliga | Jornada 2 — sábado, 5 de septiembre de 2026

La segunda jornada de la Bundesliga, celebrada el sábado 5 de septiembre de 2026, dejó 21 goles en total (media de 3,5 por partido) y varios resultados sorprendentes.

Borussia Dortmund ganó 3-2 en campo del 1899 Hoffenheim, mientras que Bayer Leverkusen firmó la mayor diferencia de la jornada con un 4-0 sobre Union Berlin. Werder Bremen se impuso 3-1 a RB Leipzig y SC Freiburg ganó 1-0 en Paderborn. Borussia Mönchengladbach perdió una ventaja para caer 3-4 ante SV Elversberg, y el choque entre FC Schalke 04 y Bayern München terminó sin goles.

Resultados y marcadores

1899 Hoffenheim 2 – 3 Borussia Dortmund

2 – 3 Bayer Leverkusen 4 – 0 Union Berlin

4 – 0 Borussia Mönchengladbach 3 – 4 SV Elversberg

3 – 4 Werder Bremen 3 – 1 RB Leipzig

3 – 1 SC Paderborn 07 0 – 1 SC Freiburg

0 – 1 FC Schalke 04 0 – 0 Bayern München

Lo más destacado

Leverkusen sobresalió con la goleada más amplia (4-0) y Mönchengladbach sufrió una remontada inesperada ante Elversberg; Dortmund y Werder lograron victorias clave fuera de casa.

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