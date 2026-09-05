El delantero azulgrana Lamine Yamal no se ha ejercitado este sábado con el resto del grupo antes de viajar a Valencia, sembrando dudas sobre su disponibilidad para el encuentro en Mestalla y el liderato en solitario.

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La ausencia del joven extremo en la última sesión dirigida por Hansi Flick en la Ciutat Esportiva ha activado la incertidumbre a escasas horas del choque liguero. Yamal, de 19 años y que venía de completar una destacada actuación ante el Rayo Vallecano con un doblete, ha realizado un trabajo individual en el gimnasio, por lo que el cuerpo técnico sopesa su inclusión en la expedición para evitar riesgos de cara al estreno en la Liga de Campeones frente al Feyenoord.

El duelo frente al Valencia se presenta clave para las aspiraciones del conjunto catalán, que dispone de la oportunidad de situarse como líder en solitario del campeonato en la cuarta jornada tras la derrota encajada por el Real Madrid en Sevilla ante el Betis. La convocatoria final estará condicionada por el estado físico de la joven promesa y las valoraciones de Flick en rueda de prensa.

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La nota positiva en la jornada de entrenamiento ha sido la reincorporación al grupo del centrocampista Gavi, superado el golpe en la rodilla que sufrió frente al Elche, y del delantero Gabriel Jesús, quien entra en dinámica tras sumarse a los entrenamientos este pasado jueves. Por su parte, Frenkie de Jong y Roony Bardghji prosiguen con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones de larga duración.