El AD Ceuta y el Celta de Vigo B (Celta Fortuna) se ven las caras este sábado 5 de septiembre de 2026 en un partido decisivo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga 2. El compromiso arrancará a las 18:30 horas en un duelo donde ambas escuadras buscan una reacción inmediata tras haber cosechado sendos tropiezos en sus apariciones más recientes dentro del campeonato.

La cuarta jornada de LaLiga 2 trae consigo un enfrentamiento de alta exigencia entre el AD Ceuta y el Celta de Vigo B (Celta Fortuna). El pitido inicial del encuentro está programado de forma oficial para este próximo sábado 5 de septiembre de 2026 a las 18:30 horas, momento en el que el balón comenzará a rodar en un choque calificado como crucial para las aspiraciones de ambos clubes en este tramo inicial de la temporada.

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La cita cobra una relevancia notable debido a la situación deportiva en la que desembarcan los dos contendientes. Tanto el conjunto ceutí como el filial celeste afrontan el partido con la necesidad imperiosa de sumar un resultado positivo para reaccionar tras las contrariedades sufridas en sus últimos compromisos del torneo doméstico.

El análisis de las plantillas refleja la urgencia de cambiar la dinámica para no perder terreno en la clasificación general de LaLiga 2. Ambos equipos han evaluado sus respectivas situaciones deportivas con el objetivo de ajustar sus esquemas de juego y no perder detalle de un duelo que se prevé disputado desde el inicio.

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El horario fijado a las 18:30 horas de este sábado 5 de septiembre sitúa este choque como uno de los puntos de interés de la jornada futbolística en la categoría de plata, donde los tres puntos en juego cobran un valor sustancial para devolver la estabilidad y encauzar el rumbo de ambas entidades.