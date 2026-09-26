AD Ceuta FC vs Sabadell
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Ficha del partido
- Jornada: 9 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: sábado 10 de octubre de 2026, 16:15 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Sabadell en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 9 de Segunda División. El partido se juega el sábado 10 de octubre de 2026, 16:15 h (hora peninsular).
Cómo llegan
- AD Ceuta FC — 19º con 4 pts. Últimos partidos: W D L L L
- Sabadell — 7º con 11 pts. Últimos partidos: W L W W D
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Castellón
|16
|6
|5
|1
|0
|12
|2
|W W W W D
|2
|Eibar
|15
|6
|5
|0
|1
|12
|4
|W W W W W
|3
|Girona
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|W W L W W
|4
|Mallorca
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|W W D W L
|5
|Almeria
|12
|6
|4
|0
|2
|10
|4
|W W W L L
|6
|Burgos
|11
|6
|3
|2
|1
|10
|7
|W W D D L
|7
|Sabadell
|11
|6
|3
|2
|1
|7
|5
|W L W W D
|8
|Leganes
|11
|6
|3
|2
|1
|6
|5
|W L D W W
|9
|Sporting Gijon
|10
|6
|3
|1
|2
|5
|4
|W L L W W
|10
|Las Palmas
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|8
|L W D L W
|11
|Tenerife
|10
|6
|3
|1
|2
|7
|8
|L W D L W
|12
|Oviedo
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|4
|L W D W L
|13
|Granada CF
|8
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|L D L W W
|14
|Real Sociedad II
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|10
|L L W D D
|15
|Celta de Vigo II
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|L L W L W
|16
|Cordoba
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|13
|W L L L W
|17
|Eldense
|5
|6
|1
|2
|3
|4
|8
|L W D L D
|18
|Valladolid
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|8
|D L W D L
|19
|AD Ceuta FC
|4
|7
|1
|1
|5
|6
|17
|W D L L L
|20
|Cadiz
|3
|6
|0
|3
|3
|6
|9
|L L L D D
|21
|FC Andorra
|3
|6
|1
|0
|5
|9
|13
|L L L L L
|22
|Albacete
|1
|7
|0
|1
|6
|4
|12
|L L D L L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.