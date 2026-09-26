A dos días de cumplir 72 años, el juez Juan Carlos Peinado se retira este viernes, culminando una carrera judicial notablemente marcada por la investigación del caso Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Gómez ha sido enviada a juicio con jurado popular, acusada de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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Peinado, quien comenzó su carrera judicial a los 40 años, ha disfrutado de tres días de permiso tras dictar su última decisión sobre Gómez el pasado lunes. Hoy acudirá por última vez al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ubicado en Plaza de Castilla.

Nacido el 27 de septiembre de 1954 en El Tiemblo, Ávila, Peinado creció en un entorno religioso y mantuvo su devoción hacia el Cristo de Medinaceli. Además de su carrera en Derecho, ha sido docente en las universidades CEU San Pablo y Complutense de Madrid.

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Peinado accedió a la judicatura en 1994 a través del tercer turno, y ha servido en diversos juzgados, incluyendo Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y el Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid. En 2015, llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla.

La investigación a Begoña Gómez, junto a su exasesora Cristina Álvarez, ha sido el caso más mediático de su carrera. Gómez enfrenta cargos por la creación «a su medida» de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y por la apropiación de software universitario. Álvarez será juzgada por malversación de caudales públicos.