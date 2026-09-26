El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1 se celebra hoy sábado en Bakú, en un horario inusual debido a la conmemoración del Día del Recuerdo en Azerbaiyán, que se celebra el domingo 27 de septiembre. Este cambio ha adelantado las sesiones de libres al jueves, la clasificación al viernes y la carrera a las 13:00 horas de hoy.

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Kimi Antonelli llega a esta decimoquinta cita del calendario como líder destacado del Mundial, tras su victoria en el GP de España. El piloto italiano de Mercedes amplió su ventaja sobre su compañero de equipo y rival, George Russell, a 81 puntos. Lewis Hamilton ocupa la tercera posición en el campeonato, a 101 puntos de Antonelli. Los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso se encuentran en las posiciones 16ª y 19ª respectivamente.

La carrera podrá seguirse en España a través de DAZN F1. En otros países, como Colombia, Perú, México, Chile, Argentina y Estados Unidos, se retransmitirá por canales como STAR Action, ESPN y FOX Sports, además del servicio oficial F1TV Pro, disponible en todos estos países excepto en España.

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