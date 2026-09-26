Sociedad Civil Española (SCE), que reúne a más de 150 asociaciones civiles, ha convocado una manifestación en Madrid para este sábado. El objetivo es mostrar apoyo a Ceuta ante la situación que enfrenta tras la entrada masiva de migrantes y solicitar la convocatoria de elecciones generales.

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La marcha, bajo el lema ‘Por la dignidad de España’, comenzará a las 10.00 horas desde la Plaza de Cibeles. El recorrido pasará por la calle Alcalá, Gran Vía y Princesa, concluyendo alrededor de las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa.

El cartel de la convocatoria, difundido en redes sociales, llama a «todos los españoles de bien» a unirse a la movilización. Dirigentes del Partido Popular (PP) y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han confirmado su asistencia.

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Abascal ha criticado al Gobierno actual, expresando desconfianza en sus acciones respecto a Ceuta y acusándolo de seguir los intereses de Marruecos. También ha reiterado su petición de activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente Pedro Sánchez por traición.

La primera ‘Marcha por la Dignidad’ se realizó el 23 de mayo, reuniendo a decenas de miles de personas que exigieron la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas. La protesta de mayo contó con el apoyo del PP y Vox, y terminó con tres detenidos y siete agentes heridos leves.

El manifiesto de la actual marcha pide la militarización de Ceuta y la expulsión de migrantes a Marruecos, así como elecciones generales inmediatas. También se solicita garantizar la limpieza de los comicios, ante sospechas de posibles irregularidades electorales.