La selección española de fútbol se prepara para su debut en la UEFA Nations League enfrentándose a Inglaterra en el estadio de Wembley. Este encuentro, correspondiente a la jornada 1 del grupo A3, se celebrará el sábado 26 de septiembre a las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

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España, dirigida por Luis de la Fuente, estrenará su segunda estrella tras coronarse campeona del mundo en julio. El partido se presenta como un emocionante desafío, ya que Inglaterra fue uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.

RTVE tiene los derechos exclusivos para transmitir los partidos de la selección española en la Liga de las Naciones. El encuentro podrá verse en directo por La1, y también estará disponible en streaming a través de la aplicación de RTVE para móviles, tablets y smart TVs.

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Para quienes no puedan seguir el partido por televisión, emisoras de radio como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero y RNE ofrecerán la narración en directo desde Wembley.

El árbitro italiano Davide Massa será el encargado de dirigir el partido, con Marco di Bello al mando del VAR. Se espera un lleno absoluto en Wembley, que tiene capacidad para 90.000 espectadores.