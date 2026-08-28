CEUTA. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha realizado una visita institucional a Ceuta acompañado por su esposa, Ana Botella, para trasladar su apoyo y solidaridad a la población ceutí tras la entrada masiva registrada a finales de julio a través del espigón del Tarajal. Aclamado a su llegada al Ayuntamiento de la ciudad autónoma, Aznar fue recibido por el presidente ceutí, Juan Vivas, en el Salón del Trono del Consistorio.

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Durante su intervención, el exjefe del Ejecutivo fue contundente al analizar la respuesta institucional a la crisis: «Se ha violado la integridad territorial de España», advirtió, criticando la inacción del Ejecutivo central y recalcando que «la soberanía nacional no tiene vacaciones». Aznar respaldó la postura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que «quien asalta nuestra frontera no puede permanecer en territorio nacional» y urgió a recuperar de forma inmediata el orden, la seguridad y la normalidad en la zona.

Llamado a la firmeza y apoyo de Juan Vivas

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El expresidente subrayó que la frontera ceutí es tan nacional como europea, por lo que instó a sostener una política exterior firme para evitar dejar a España «a merced de cualquier extorsión». «La debilidad es y será siempre provocadora», aseveró Aznar, reclamando «un cambio completo en la dirección política del país» para garantizar la estabilidad de la ciudad autónoma.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, elogió la trayectoria de Aznar, recordando episodios como la crisis de la isla de Perejil para ilustrar cómo debe defenderse la soberanía nacional. Vivas reconoció que la ciudad vive «el momento más duro y difícil de su historia reciente», pero enfatizó la determinación de la población local: «Ceuta no se rinde, Ceuta se defiende; la tranquilidad se recupera si retornan todos los que entraron».