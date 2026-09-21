Los balances del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) reflejan un severo incremento en las intervenciones por fuego en contenedores, vehículos y matorrales en la ciudad autónoma.

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CEUTA. – El fenómeno del vandalismo urbano y las quemas intencionadas ha experimentado un drástico repunte en la ciudad autónoma. Según las últimas cifras oficiales recopiladas por los servicios de emergencias y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), las intervenciones relacionadas con incendios y estragos por fuego se han disparado un 76,6%, consolidando una preocupante tendencia al alza que sobrecarga a diario las dotaciones de bomberos.

Contenedores y vehículos, blancos del fuego intencionado

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El análisis detallado de las salidas del cuerpo de bomberos pone de manifiesto que el mobiliario urbano y la flota móvil continúan siendo los objetivos prioritarios de los actos vandálicos:

Contenedores de basura: Representan el mayor porcentaje de avisos nocturnos, obligando a desplazar unidades de extinción de forma continuada en diversas barriadas.

Calcinación de vehículos: La quema de turismos y motocicletas estacionados en la vía pública ha generado importantes pérdidas materiales a multitud de familias ceutíes.

Riesgo para fachadas y viviendas: En numerosos casos, la virulencia de las llamas originadas en los depósitos de residuos acaba afectando al cableado eléctrico, escaparates de comercios y fachadas de edificios residenciales limítrofes.

Saturación del servicio y sobrecoste económico

Este incremento superior al 76% no solo implica un elevado riesgo para la seguridad de los vecinos y los propios efectivos de emergencias, sino que supone un notable impacto en las arcas municipales. El reemplazo sistemático de contenedores quemados y la reparación de infraestructuras viarias dañadas generan un gasto recurrente de miles de euros para la Ciudad Autónoma.

Asimismo, desde los sindicatos y colectivos de bomberos se ha advertido en reiteradas ocasiones del peligro de saturación operativa: mientras las dotaciones atienden incendios provocados en puntos calientes, la capacidad de respuesta ante urgencias simultáneas en viviendas o rescates se ve seriamente comprometida.

Exigen mayor vigilancia y sanciones ejemplares

Ante este notable incremento delictivo, vecinos de las zonas más castigadas y grupos políticos locales exigen un refuerzo urgente de las patrullas nocturnas de la Policía Nacional y Local, así como la instalación de cámaras de videovigilancia e investigación policial para llevar ante la justicia a los responsables de esta oleada de fuegos.