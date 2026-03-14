Cuatro ciudadanos españoles, tres hombres y una mujer de entre 20 y 25 años, permanecerán al menos dos meses en prisión preventiva en Polonia. Así lo ha dictaminado un tribunal de Varsovia tras los graves incidentes registrados el pasado miércoles en la red de metro de la capital, que causaron el bloqueo del servicio y daños materiales de consideración.

El «modus operandi»: Freno de emergencia y grafitis

Según el informe de la Policía del distrito de Bielany, los jóvenes no se limitaron a realizar pintadas, sino que forzaron la detención del convoy de manera violenta:

Bloqueo del tren: Los acusados accionaron el freno de emergencia mientras el vagón estaba en funcionamiento. Evacuación forzosa: Abrieron las puertas del vehículo sin autorización, obligando a los pasajeros a abandonar el tren y provocando el caos en la línea. Vandalismo: Mientras el transporte estaba detenido, aprovecharon para pintar grafitis en el exterior de dos vagones.

Las autoridades polacas han valorado los daños materiales en 90.000 eslotis (aproximadamente 20.000 euros), a lo que se suma el perjuicio causado por la interrupción del transporte público.

Detenciones y cargos adicionales

La captura de los implicados se produjo de forma escalonada poco después del incidente:

En un piso alquilado: Dos varones de 23 y 25 años fueron localizados escondidos. Al de 23 años se le imputa además un delito de posesión de estupefacientes (marihuana).

Dos varones de 23 y 25 años fueron localizados escondidos. Al de 23 años se le imputa además un delito de (marihuana). En la vía pública: Una joven de 23 años fue arrestada por la policía municipal, seguida minutos después por el cuarto implicado, un joven de 20 años.