La rápida intervención de las fuerzas de seguridad en la calle Canalejas permitió neutralizar y desarmar al individuo antes de que causase heridas a los transeúntes.

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CEUTA. – Un grave episodio de alarma social se ha vivido en pleno corazón comercial de Ceuta, concretamente en el entorno de la céntrica calle Canalejas, donde un hombre en situación irregular fue detenido tras deambular por la vía pública empuñando un cuchillo de grandes dimensiones e intimidando a los peatones.

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Momentos de tensión entre peatones y comerciantes

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando el individuo comenzó a exhibir el arma blanca de forma agresiva mientras caminaba por una zona frecuentada por numerosos vecinos, familias y clientes de los comercios locales.

La presencia del varón esgrimiendo la hoja provocó momentos de verdadero pánico, obligando a varios viandantes a resguardarse en establecimientos cercanos e interponer llamadas de urgencia a los servicios de emergencias alertando sobre la amenaza.

Intervención policial y neutralización

Tras recibir los avisos, patrullas de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegaron de inmediato en el lugar para acordonar el perímetro e interceptar al sospechoso.

Desarme sin heridos: Los agentes actuaron con rapidez para acorralar e inmovilizar al individuo, logrando desarmarlo de manera limpia y sin que se registraran heridos entre los transeúntes ni los propios efectivos.

Detención y traslado: El varón fue reducido en el acto y trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía para su identificación y puesta a disposición judicial.

El suceso se suma a la cadena de incidentes de seguridad registrados durante el fin de semana en diferentes puntos de la ciudad autónoma, reabriendo el debate sobre el incremento del control policial en las zonas céntricas y de mayor afluencia.