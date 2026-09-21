Un grupo de manifestantes acorraló el vehículo de la parlamentaria de Ceuta Ya! en la zona portuaria al confundirla con miembros de un colectivo vasco. La Policía realizó cargas de dispersión y hay al menos dos detenidos.

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CEUTA. – La tensión acumulada en la zona portuaria de Ceuta desembocó en un grave altercado cuando el vehículo particular en el que viajaba la diputada de la Asamblea autonómica Julia Ferreras (de la formación Ceuta Ya!) fue acorralado y seriamente dañado por un grupo de personas. En el coche se encontraba también Rafael Borrego, activista de la Flotilla a Gaza.

El suceso se produjo mientras decenas de ciudadanos se congregaban en el puerto para protestar contra la llegada de integrantes del colectivo Negu Gorriak / Derecho a Techo. En medio del tumulto, los manifestantes confundieron el automóvil de la diputada con el transporte de dicha organización, comenzando a lanzar piedras, huevos y objetos contundentes que destrozaron la carrocería y las lunas del vehículo.

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«Os habéis confundido, somos de Ceuta»

Las imágenes grabadas desde el interior del propio habitáculo reflejan momentos de gran angustia e impotencia.