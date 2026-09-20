Un inmigrante marroquí fue detenido la pasada noche en Ceuta tras desatar un episodio de tensión y alboroto en los alrededores de la calle Molino.

Lee tambien: Detenido un ceutí por incendiar un vehículo en El Tarajal

El individuo amenazó con un cuchillo a varios vecinos, entre ellos menores que se encontraban en la vía pública con sus familias, provocando una situación de alarma.

Según las informaciones, el sospechoso, que estaba en estado de embriaguez, comenzó a intimidar a las personas que transitaban por la zona portando un arma blanca.

Lee tambien: Ceuta: tres migrantes detenidos por agredir a un hombre

La intervención de la Policía Nacional fue rápida tras recibir numerosas alertas de vecinos, quienes mostraron su preocupación por la presencia de familias y menores en las calles afectadas.

Los agentes lograron localizar al sospechoso y, tras un despliegue a pie, pudieron reducir y arrestar al individuo, quien ahora enfrenta un delito de amenazas graves con arma.

El incidente generó un notable alboroto en el centro de Ceuta, reintegrando la tranquilidad en la zona después de varios minutos de tensión y persecución.