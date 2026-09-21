Un grupo formado por cinco hombres encapuchados y ataviados con chalecos reflectantes en los que figuraba la inscripción ‘Policía’ ha secuestrado a un conductor a plena luz del día mientras circulaba por la autopista AP-7, a la altura de los municipios barceloneses de Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès. Los hechos, que sucedieron en cuestión de minutos ante la presencia de decenas de automovilistas que transitaban por la vía, tuvieron lugar el pasado sábado 19 de septiembre alrededor de las 19:30 horas. Tras la alerta dada por los propios testigos de la escena, la víctima fue localizada posteriormente por la policía catalana con la cara ensangrentada, si bien se encontraba en buen estado general de salud. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra mantiene abierta una investigación para esclarecer el suceso, relacionando lo ocurrido con un presunto ajuste de cuentas entre bandas.

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El asalto se produjo en un tramo concurrido de la red vial en el territorio de Barcelona. Según las imágenes captadas por personas que presenciaron la secuencia y las informaciones recabadas, los asaltantes utilizaron pasamontañas para ocultar sus rostros y prendas de visibilidad con la palabra ‘Policía’ estampada para simular una intervención de las fuerzas de seguridad en plena calzada. Mediante esta maniobra, los individuos interceptaron al conductor y lo obligaron a bajar del vehículo, completando la sustracción y la captura en un breve lapso de tiempo mientras el resto de los conductores observaba lo que sucedía en el trazado de la AP-7.

Investigación de los Mossos d’Esquadra y aviso de los testigos

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La gravedad del episodio motivó que varios de los presentes grabaran lo ocurrido desde sus vehículos y llamaran de inmediato al servicio de emergencias 112 para alertar a las autoridades sobre el secuestro en curso. La rápida movilización de los efectivos permitió la posterior localización del hombre afectado. A pesar de presentar la cara cubierta de sangre en el momento en que fue hallado por la policía catalana, el conductor se encontraba en buen estado de salud.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra ha asumido las pesquisas del caso tras la confirmación de las fuentes policiales a Europa Press respecto a los detalles avanzados inicialmente por el ‘Diari Ara’. Las primeras hipótesis con las que trabajan los agentes de la policía autonómica vinculan este robo con fuerza y secuestro con una acción planificada de ajuste de cuentas entre organizaciones rivales. Los investigadores continúan analizando las pruebas recabadas y el material audiovisual aportado por los testigos para identificar y detener a los cinco implicados en el asalto de la autopista.