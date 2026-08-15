El Deportivo Alavés y el Getafe CF se enfrentan este sábado 15 de agosto en el partido que abrirá LaLiga EA Sports 2026/2027. Mendizorroza será el escenario del primer encuentro de la nueva temporada, con ambos conjuntos buscando estrenar el campeonato sumando los tres puntos.

El duelo está programado para las 19:30 horas, horario peninsular español, y corresponde a la jornada 1 de Primera División. El conjunto vitoriano comenzará así el curso ante su afición, mientras que el Getafe afrontará su primera prueba oficial de la campaña como visitante.

Después de semanas de preparación y movimientos en las plantillas, el encuentro permitirá comprobar el estado en el que llegan dos equipos que saben de la importancia de sumar desde las primeras jornadas en una competición tan exigente como LaLiga.

Horario del Alavés – Getafe

El partido entre Deportivo Alavés y Getafe CF se disputa este sábado con los siguientes datos:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 19:30 horas

Estadio: Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

Competición: LaLiga EA Sports 2026/2027

Jornada: 1

El encuentro será además el encargado de inaugurar oficialmente la nueva temporada de Primera División.

Dónde ver por televisión el Alavés – Getafe

El Alavés – Getafe podrá verse en abierto a través de DAZN, además de estar disponible en DAZN LaLiga.

Los aficionados podrán seguir de esta manera el primer encuentro de LaLiga EA Sports 2026/2027 tanto por televisión como mediante las opciones de emisión online disponibles para los usuarios de la plataforma.

El Alavés comienza la temporada en Mendizorroza

El Deportivo Alavés tendrá la oportunidad de disputar su primer encuentro del campeonato ante su afición. El conjunto vasco buscará aprovechar el factor campo para conseguir una victoria que le permita comenzar con confianza la nueva temporada.

Mendizorroza volverá a ser uno de los principales activos del equipo durante el curso. Sumar puntos como local será especialmente importante para alcanzar cuanto antes los objetivos marcados para la campaña.

Enfrente estará un Getafe acostumbrado a competir en partidos cerrados y exigentes. El conjunto madrileño tratará de imponer su estilo y llevarse un resultado positivo de Vitoria en su primera salida de la temporada.

Primeros tres puntos de LaLiga en juego

Alavés y Getafe llegan al encuentro con cero puntos al tratarse de la primera jornada, por lo que el resultado establecerá las primeras posiciones de una clasificación todavía por estrenar.

Aunque el campeonato acaba de comenzar, ambos saben que los puntos obtenidos durante las primeras jornadas pueden adquirir una importancia considerable cuando llegue la recta final.

El encuentro de Mendizorroza dará el pistoletazo de salida a LaLiga EA Sports 2026/2027 antes de que el resto de equipos de Primera División disputen sus respectivos compromisos de la jornada inaugural.