LaLiga Hypermotion continúa este sábado 15 de agosto con uno de los partidos destacados de la primera jornada. El Mallorca y el Real Valladolid se enfrentarán en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo que supondrá el estreno oficial de ambos equipos en la nueva temporada.

El conjunto balear inicia el campeonato ante su afición con el objetivo de sumar los primeros tres puntos y comenzar con buenas sensaciones una temporada en la que buscará competir por sus objetivos. Enfrente estará un Real Valladolid que afronta el curso con la intención de recuperar protagonismo y pelear por regresar a la máxima categoría.

Ambos equipos llegan al encuentro sin puntos en la clasificación, ya que será su primer compromiso oficial de la campaña. La igualdad habitual de LaLiga Hypermotion hace que cada partido desde la primera jornada pueda ser importante en la lucha por los objetivos de la temporada.

Horario del Mallorca – Valladolid

El partido entre Mallorca y Real Valladolid se disputará:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 21:30 horas

Estadio: Estadi Mallorca Son Moix

Competición: Jornada 1 de LaLiga Hypermotion

Dónde ver por televisión el Mallorca – Valladolid

El encuentro podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion

Orange Fútbol 2

Los aficionados podrán disfrutar del estreno liguero de ambos equipos a través de las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División española.

Situación de ambos equipos antes del partido

El Mallorca y el Real Valladolid parten con cero puntos antes del inicio de la competición, aunque ambos afrontan el campeonato con aspiraciones importantes.

El conjunto mallorquín tratará de hacerse fuerte como local y comenzar la temporada con una victoria que le permita ganar confianza desde la primera jornada.

Por su parte, el Valladolid buscará sacar un resultado positivo fuera de casa en un estadio exigente y demostrar desde el primer partido que está preparado para competir por los puestos altos de la clasificación.

Un duelo atractivo para abrir la temporada

El encuentro de Son Moix será una primera prueba de nivel para dos equipos históricos del fútbol español. Mallorca y Valladolid protagonizarán un duelo en el que la intensidad y la necesidad de empezar sumando marcarán el desarrollo del partido.

LaLiga Hypermotion vuelve a ofrecer desde su primera jornada enfrentamientos de máxima exigencia, en una competición donde la regularidad será clave para alcanzar los objetivos marcados al inicio del curso.