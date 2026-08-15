El Cádiz CF y el Celta Fortuna se enfrentan este sábado 15 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El conjunto amarillo comenzará la nueva temporada ante su afición frente a un filial celeste que afronta un partido histórico en su estreno en el fútbol profesional.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, horario peninsular español, en el JP Financial Estadio, según el calendario oficial de LaLiga.

El Cádiz llega al comienzo del campeonato en medio de importantes cambios en el banquillo. Albert Celades ha tomado las riendas del equipo a pocos días del estreno liguero tras la salida de Imanol Idiakez, por lo que tendrá poco tiempo para introducir sus primeras ideas antes del encuentro.

Enfrente estará un Celta Fortuna que llega cargado de ilusión después de conseguir el ascenso. El filial del Celta afrontará por primera vez un partido en Segunda División y tratará de aprovechar la oportunidad para comenzar su aventura en LaLiga Hypermotion con un resultado positivo.

Horario del Cádiz – Celta Fortuna

El partido entre Cádiz CF y Celta Fortuna se disputará con los siguientes datos:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: JP Financial Estadio

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

LaLiga confirma oficialmente tanto la fecha como el horario del encuentro.

Dónde ver por televisión el Cádiz – Celta Fortuna

El Cádiz – Celta Fortuna podrá verse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION, canal que cuenta con la retransmisión de los encuentros de Segunda División.

La competición puede seguirse esta temporada mediante diferentes operadores y plataformas que distribuyen LaLiga Hypermotion, entre ellos Movistar Plus+, DAZN, Orange TV y DIGI TV.

Consultar dónde ver LaLiga Hypermotion

El Cádiz comienza una nueva temporada ante su afición

El conjunto amarillo afrontará el estreno con el objetivo de hacerse fuerte desde el principio como local. Después de una pretemporada marcada en sus últimos días por el relevo en el banquillo, el partido ante el Celta Fortuna será la primera oportunidad para comprobar el rumbo del nuevo proyecto.

El Cádiz parte como un equipo con experiencia en el fútbol profesional, mientras que su rival llegará con la motivación propia de un recién ascendido.

Un debut histórico para el Celta Fortuna

El encuentro tendrá un significado especial para el Celta Fortuna. El filial vigués se estrena en Segunda División después de conseguir el ascenso y se convierte en uno de los grandes atractivos de la nueva temporada.

El equipo gallego llega además después de una intensa pretemporada en la que ha dado minutos a numerosos jóvenes de su cantera. Su primera prueba oficial será exigente: visitar a un Cádiz que buscará imponer su experiencia y aprovechar el apoyo de su público.

Con los primeros tres puntos del campeonato en juego, Cádiz y Celta Fortuna protagonizarán uno de los encuentros del sábado en una jornada inaugural que abre una nueva temporada de LaLiga Hypermotion.