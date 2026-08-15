El Real Oviedo y el Granada CF se enfrentan este sábado 15 de agosto en uno de los encuentros destacados de la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. El Carlos Tartiere acogerá el estreno oficial de dos históricos del fútbol español que comienzan la temporada con la intención de situarse desde el principio entre los equipos competitivos de la categoría.

El partido comenzará a las 19:00 horas, horario peninsular español, según el calendario oficial de LaLiga. El Real Oviedo afronta su regreso a Segunda División ante su afición después de descender de Primera, mientras que el Granada también buscará comenzar el nuevo curso sumando sus primeros puntos.

El encuentro tendrá además un componente emotivo para la afición oviedista. El club tiene previsto homenajear a Santi Cazorla en el partido inaugural, ofreciendo al histórico futbolista la despedida en el Carlos Tartiere que no pudo tener sobre el terreno de juego.

Horario del Real Oviedo – Granada

El partido entre Real Oviedo y Granada CF se disputará con los siguientes datos:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

LaLiga confirma oficialmente el encuentro para las 19:00 horas del sábado.

Dónde ver por televisión el Real Oviedo – Granada

El Real Oviedo – Granada podrá verse en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION y Orange Fútbol 2, según la información oficial publicada por LaLiga.

LaLiga Hypermotion también está disponible esta temporada a través de operadores que ofrecen el canal correspondiente dentro de sus paquetes de fútbol. Movistar Plus+, por ejemplo, ha confirmado la emisión íntegra de los 462 encuentros de la fase regular y el playoff de ascenso.

Consultar dónde ver LaLiga Hypermotion

El Oviedo regresa a Segunda División

El conjunto asturiano vuelve a LaLiga Hypermotion después de su paso por Primera División y comienza una nueva etapa bajo la dirección de Julián Calero.

El equipo ha utilizado la pretemporada para adaptarse a las ideas del nuevo entrenador y preparar un campeonato especialmente exigente. Su último ensayo antes del inicio liguero fue ante el Le Havre francés en el Carlos Tartiere.

Comenzar en casa supone una oportunidad para que los carbayones consigan los primeros tres puntos y recuperen rápidamente buenas sensaciones ante su afición.

El Granada busca empezar con fuerza

El Granada también afronta la temporada con la intención de ser competitivo desde las primeras jornadas. La visita al Carlos Tartiere supone una prueba exigente para el conjunto nazarí, que tendrá que enfrentarse a un Oviedo respaldado por su público.

Después de este encuentro, el Granada disputará su segundo compromiso de LaLiga Hypermotion frente al Mallorca el lunes 24 de agosto, mientras que posteriormente visitará al Córdoba.

Real Oviedo y Granada protagonizarán así uno de los partidos más atractivos del sábado en la jornada inaugural de Segunda División, con los primeros tres puntos de la temporada en juego.