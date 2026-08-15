El Sevilla FC y el Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 15 de agosto en uno de los primeros encuentros de LaLiga EA Sports 2026/2027. El Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario del estreno liguero de ambos equipos, que buscarán comenzar la nueva temporada sumando los tres puntos.

El encuentro está programado para las 21:30 horas, según el calendario de la primera jornada. El Sevilla disputará así su primer partido oficial del curso ante su afición, mientras que el Rayo comenzará la competición lejos de Vallecas.

El conjunto hispalense inicia una nueva etapa bajo la dirección de Luis García Plaza, con cambios importantes en su plantilla y el objetivo de dejar atrás las dificultades de la pasada campaña. El técnico llega al estreno con nuevas incorporaciones disponibles y con el reto de construir un Sevilla más competitivo.

El Rayo Vallecano, por su parte, visitará Nervión dispuesto a complicar el debut de los sevillistas y conseguir sus primeros puntos de la temporada.

Horario del Sevilla – Rayo Vallecano

El partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports se disputará con los siguientes datos:

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Hora: 21:30 horas, horario peninsular español

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Competición: LaLiga EA Sports 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por televisión el Sevilla – Rayo Vallecano

El Sevilla-Rayo Vallecano podrá seguirse en directo en España a través de LaLiga por M+ (Movistar Plus+). La programación televisiva también incluye la señal de M+ LALIGA HDR para el encuentro.

Por tanto, los aficionados que quieran seguir el encuentro desde casa deberán buscar la retransmisión de LaLiga por M+ dentro de los operadores que ofrezcan el canal correspondiente.

El Sevilla comienza la temporada en casa

El conjunto de Nervión tendrá la ventaja de estrenarse ante su público. Después de una pretemporada destinada a adaptar las nuevas piezas del equipo, el primer encuentro oficial permitirá comprobar las primeras ideas del proyecto encabezado por Luis García Plaza.

El Sevilla afronta además un comienzo de campeonato exigente. Después de recibir al Rayo Vallecano, su siguiente compromiso será frente al Athletic Club en San Mamés el sábado 22 de agosto.

Para el Rayo, la visita al Sánchez-Pizjuán supone una prueba importante desde el inicio de la competición. El equipo madrileño tratará de aprovechar cualquier duda propia de las primeras jornadas para sacar un resultado positivo de Sevilla.

Una de las primeras citas de LaLiga 2026/2027

El Sevilla-Rayo será el segundo encuentro del sábado inaugural. Antes, Deportivo Alavés y Getafe abrirán la competición, mientras que el duelo de Nervión cerrará la jornada del 15 de agosto. La primera fecha de LaLiga se extenderá excepcionalmente durante varios días debido a los ajustes realizados tras el Mundial de 2026.

Con los primeros tres puntos en juego, Sevilla y Rayo Vallecano buscarán empezar con buen pie una temporada 2026/2027 que vuelve a presentar una intensa lucha por los puestos europeos y la permanencia.